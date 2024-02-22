الطقس غدًا .. غيوم جزئي واعتدال حراري على القاهرة والعظمى تسجل 21°

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 22 فبراير 2024 08:25 مساءً - يحتل الطقس غدًا اهتمام بحث الآلاف من المواطنين، رغبةً في معرفة تطورات الحالة الجوية على القاهرة وباقي أنحاء الجمهورية.

ونستعرض تطورات الطقس غدًا الجمعة 23 فبراير 2024 في مصر وعلى مستوى محافظات المجهورية، ودرجات الحرارة المتوقعة وفقا لآخر بيانات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وكشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، حدوث اعتدال حراري على القاهرة الكبرى ومحافظات الجمهورية.

الطقس غدًا

توقع خبراء الأرصاد الجوية، بشأن حالة الطقس غدًا الجمعة 23 فبراير، سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مناطق من أقصي غرب البلاد والصحراء الغربية وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء بنسبة حدوث 40%.

ومن المتوقع أن تنشط الرياح غدًا على القاهرة ومحافظات الوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وتصل سرعتها إلى 30 كم/ الساعة، وكما تنشط على الإسكندرية والسواحل الشمالية وتصل سرعتها إلى 32 كم/ الساعة، وتكون سرعة الرياح على وسط وجنوب الصعيد 28 كم/ الساعة، وتكون سرعة الرياح في جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 26 من / الساعة، وتكون أقل سرعة للرياح 24 كم /الساعة في شمال الصعيد

حالة الطقس غدًا

كشف خبراء الأرصاد الجوية، عم حدوث طقس دافيء نهارا غدًا على القاهرة الكبري والوجه البحري وجنوب سيناء ومحافظات شمال الصعيد، ويميل الطقس للدفء عليى الإسكندرية والسواحل الشمالية، بينما يكون مائلًا للحرارة على محافظات جنوب الصعيد.

ويتوقع أن يسود طقس شديد البرودة ليلًا وخلال الصبح الباكر على أغلب محافظات الجمهورية، فيما تتكون غيوم جزئية على أغلب مناطق الجمهورية.

وتكون حالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة ويصل ارتفاع الموج إلى 1.5 مترًا في البحر المتوسط والرياح شمالية شرقية، ويصل إلى 2 مترًا في البحر الأحمر والرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة غدًا

نرصد خلال السطور التالية درجات الحرارة غدًا الخميس والمتوقعة على القاهرة الكبرى ومحافظات الجمهورية :

القاهرة الكبرى والوجه البحري: 21 - 13

حالة الطقس في الإسكندرية: 19 - 12

السواحل الشمالية الغربية : 20 - 12

السواحل الشمالية الشرقية: 20 - 12

جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء: 26 - 16

شمال الصعيد: 23 - 10

جنوب الصعيد: 31 - 15