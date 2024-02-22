انت الأن تتابع خبر وظائف وزراة الصحة .. إليكم الشروط وطريقة التقديم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعلن وزارة الصحة والسكان عن حاجتها إلى كوادر بشرية متميزة لشغل وظائف جديدة في مختلف التخصصات الطبية وغير الطبية.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي لها عن حاجتها لعناصر جديدة كأعضاء الحوكمة والمراجعة الداخلية بديوان الوزارة في عدد من التخصصات الطبية وغير الطبية بنظام الدوام الكامل أو بنظام الإعارة من بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة ضمن وظائف وزارة الصحة

تخصصات وظائف وزراة الصحة

الصحة العامة:

مكافحة العدوى.

جودة الرعاية الصحية.

الحوكمة ومكافحة الفساد والتنمية المستدامة.

إدارة المنشات والخدمات الصحية.

التخطيط الاستراتجي.

إدارة الموارد البشرية.

الميكنة والتحول الرقمي.

المراجعة المالية.

شروط التقديم وظائف وزراة الصحة

أن يكون المتقدم من العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

أن يكون صاحب خبرة في المجال المطلوب.

أن يجتاز المتقدم الاختبارات والمقابلات الشخصية.

مميزات وظائف وزراة الصحة

راتب مجزي.

حوافز مالية.

بيئة عمل مناسبة.

فرصة لتطوير المهارات والخبرات.

المشاركة في تقديم خدمة صحية متميزة للمجتمع.

كيفية التقديم في وظائف وزراة الصحة