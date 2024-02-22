انت الأن تتابع خبر سعر الزيت في معارض أهلا رمضان.. بشاير الخير بدأت تهل بالتخفيضات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي عن سعر الزيت في معارض أهلا رمضان التي تنتشر بجميع المحافظات، وهي رسالة طمأنة لكل المصريين، ويتم العمل على توفير احتياطي كل السلع الغذائية والتموينية اللازمة، والتأكيد على أن احتياطي السلع يكفي لما يأتي بعد شهر رمضان الكريم بحوالي 4 أشهر.

سعر الزيت في معارض أهلا رمضان

وقام وزير التموين بالتوجيه بضرورة خفض سعر الزيت في معارض أهلا رمضان والشوادر التي تنتشر في كل المحافظات، وهذه التخفيضات تكون لزيت الخليط في جميع فروع الشركات الغذائية والاستهلاكية التي تتبع الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وجاء خبر سار للمواطنين المصريين، فقد وجه وزير التموين بتخفيض سعر زيت الخليط زنة 800 مللي إلى 65 جنيهاً بدلاً من 70 جنيهاً، ويأتي هذا التخفيض في إطار سعي الوزارة للتخفيف عن كاهل المواطنين، وزيادة قدرتهم الشرائية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وتشهد معارض أهلا رمضان، والمنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إقبالاً كبيراً من المواطنين على شراء السلع الأساسية بأسعار مخفضة.

أسعار السلع الغذائية في معارض أهلا رمضان

وتشمل هذه السلع الزيت، والسكر، والأرز، والدقيق، واللحوم، والدواجن، وغيرها من السلع التي تلبي احتياجات المواطنين، وتُقام معارض أهلا رمضان في جميع أنحاء مصر، وتستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك، وذلك لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، وتأتي أسعار السلع فيها كما يلي: