انت الأن تتابع خبر تخفيف أحمال الكهرباء في شهر رمضان.. الشهر الكريم يضيء دون انقطاع والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدر مجلس الوزراء أثناء اجتماعه اليوم الخميس 22 فبراير 2024 موافقة على وقف تخفيف أحمال الكهرباء في شهر رمضان المبارك، وهو الذي يأتي فلكياً يوم الاثنين الموافق 11 مارس 2024، وهو الذي ينتظره جميع المسلمين في كافة أنحاء العالم للاحتفال به.

تخفيف أحمال الكهرباء في شهر رمضان

وأعلن مجلس الوزراء مؤخراً على موافقته على تنفيذ خطة تخفيف أحمال الكهرباء في شهر رمضان، وهذا تسهيلاً على جميع المواطنين في الشهر الكريم، وتعتبر من أبرز الأشياء الذي أسعدت جميع المواطنين لأنهم طالبوا بها كثيراً.

ابرز قرارات مجلس الوزراء اليوم

ووافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ البلاد، وتأتي هذه الصفقة في إطار جهود الدولة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة مواردها من النقد الأجنبي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية.

وتُقام هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى بالشراكة مع كيانات عالمية رائدة، مما يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق التنمية المستدامة، تتماشى هذه الصفقة مع المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، وتساهم في تحقيق مستهدفات الدولة في مختلف المجالات، بما في ذلك:

خلق مئات الآلاف من فرص العمل: ستوفر المشروعات الناتجة عن هذه الصفقة فرص عمل جديدة للشباب المصري، مما سيساهم في الحد من البطالة وتحسين مستوى المعيشة، وتحفيز الانتعاش الاقتصادي لأنه سوف تساهم الصفقة في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص جديدة للقطاع الخاص للمشاركة في المشروعات التنموية.

وجذب المزيد من الاستثمارات ويُتوقع أن تُشجع هذه الصفقة المستثمرين الأجانب على ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر، مما سيعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات.

تأثير إيجابي على سوق النقد الأجنبي:

ستساهم هذه الصفقة، وغيرها من الصفقات التي تعمل عليها الحكومة، في استقرار سوق النقد الأجنبي وتحسين الوضع الاقتصادي. كما تُؤكد على قدرة مصر على جذب استثمارات ضخمة من مختلف أنحاء العالم.

إصلاحات اقتصادية شاملة

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة مستمرة في تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة، بما في ذلك: