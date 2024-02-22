انت الأن تتابع خبر من هو الدكتور هاني الناظر؟.. طبيب الإنسانية رحل عن عالمنا اليوم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتشرت العديد من الأسئلة بين جميع المواطنين ومنها من هو الدكتور هاني الناظر؟، وهذا بعدما رحل عن عالمنا اليوم الخميس 22 فبراير 2024، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، وتدهورت حالته الصحية مؤخراً قبل رحيله عن عالمنا اليوم.

من هو الدكتور هاني الناظر؟