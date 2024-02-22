انت الأن تتابع خبر من هو الدكتور هاني الناظر؟.. طبيب الإنسانية رحل عن عالمنا اليوم والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - انتشرت العديد من الأسئلة بين جميع المواطنين ومنها من هو الدكتور هاني الناظر؟، وهذا بعدما رحل عن عالمنا اليوم الخميس 22 فبراير 2024، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، وتدهورت حالته الصحية مؤخراً قبل رحيله عن عالمنا اليوم.
من هو الدكتور هاني الناظر؟
- وسوف نرد على سؤال الجميع الذي انتشر مؤخراً من هو الدكتور هاني الناظر؟، وذلك لأنه من أشهر أطباء الجلدية في مصر والوطن العربي، وأعلن نجله محمد الناظر عن وفاته اليوم ودفنه بعد صلاة العصر، ومن أهم المعلومات عنه هي:
- ولد هاني محمد عز الدين الناظر في حي المنيل بالقاهرة عام 1950، لعائلة تعود جذورها إلى محافظة سوهاج.
- والتحق بكلية الزراعة في جامعة القاهرة بعد حصوله على الثانوية العامة، رغم رغبته في دراسة الطب، لكنه لم يحصل على المجموع المطلوب.
- في عام 1972، تخرج هاني من كلية الزراعة، والتحق بالقوات المسلحة قبل اندلاع حرب أكتوبر.
- في عام 1976، عمل هاني كمساعد باحث بقسم الفارماكولوجي في المركز القومي للبحوث، بينما استكمل دراسته العليا في تخصص النباتات الطبية.
- في عام 1978، حقق هاني حلم طفولته بالالتحاق بكلية الطب بجامعة عين شمس، وتخرج منها عام 1981، حاملاً بكالوريوس الطب والجراحة.
- قبل تخرجه من كلية الطب، حصل هاني على درجة الماجستير في النباتات الطبية، وعمل مدرساً مساعداً في المركز القومي للبحوث.
- في عام 1985، نال هاني دكتوراه في النباتات الطبية، وفي عام 1987، حصل على ماجستير في الأمراض الجلدية والتناسلية.
- في عام 2001، تولى هاني منصب رئيس المركز القومي للبحوث، وفي عام 2006 نال زمالة الكلية الملكية البريطانية للأطباء.
- اكتسب هاني شهرة واسعة من خلال ظهوره المتكرر في البرامج التلفزيونية، حيث قدم نصائح طبية وتحدث عن مختلف الأمراض.
- استفاد هاني من تخصصه في كل من علم النباتات والطب في ابتكار وصفات طبيعية تجمع بين الأعشاب والمستحضرات الكيميائية لعلاج العديد من الحالات.
- واظب هاني على التواصل مع جمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كان يجيب على استفساراتهم الطبية حتى قبل 5 أشهر من وفاته.
- رحل هاني الناظر عن عالمنا تاركاً إرثاً علمياً وإنسانياً غنيّاً بين جميع محبيه.