نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس جامعة أسوان يستقبل وفد لجنة الصحة بمجلس النواب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان، اليوم الخميس، أعضاء لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم والدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية بالإضافة إلى أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة أسوان.

وقد رحب الدكتور أيمن عثمان بأعضاء الجنة وزيارتهم للتعرف عن قرب على حجم الإنجازات والطفرة الغير مسبوقة التى تشهدها مستشفيات جامعة أسوان ولا سيما فى ظل البدء في تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة اسوان والتى أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى لتكون المنظومة بمثابة أعظم وأرقى مشروع يشهده القرن الـ ٢١ فى الجمهورية الجديدة للإهتمام بصحة المواطن المصرى وخاصة الأسر الأكثر إحتياجًا

وأكد الدكتور أيمن عثمان علي أهمية زيارة اللجنة لمستشفيات جامعة أسوان من أجل دعم واستكمال مسيرة التقدم والطفرة الهائلة التي تشهدها وستشهدها المستشفي خلال الفترة القادمة من خلال أنها تتحمل العبء الأكبر داخل المحافظة وتمثل الركيزة الأساسية لعلاج المواطنين بمحافظة اسوان.

وتابع الدكتور محمد صلاح المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان أنه يسعي جاهدا من أجل الوصول إلى اليوم الذي لا يوجد معاناه لاي مريض داخل محافظة أسوان.

وشاهدت اللجنة عرض فيلم تسجيلي لكل اقسام المستشفيات واستمعت اللجنة لشرح الدكتور محمد صلاح المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة اسوان.

وقد قام الدكتور أيمن عثمان باهداء درع الجامعة للدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة مؤكدا علي تقديره وامتنانه لكل اعضاء اللجنة علي زيارتهم لمستشفيات جامعة أسوان ودعمهم اللا محدود للصحة بصفة عامة بمحافظة اسوان

وفي نهاية اللقاء اكد رئيس وأعضاء لجنة الصحة بأن جميع مشكلات الصحة في محافظة اسوان هي محل اهتمام من الدولة ووعد سيادته بتبنى جميع المشكلات والعمل على حلها مع الجهات المعنية.

جانب من اللقاء

جانب من اللقاء