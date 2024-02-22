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أحمد جودة - القاهرة - استعلام سهل وسريع.. رابط فاتورة التليفون الأرضي لشهر فبراير 2024

من الممكن أن يتم الاستعلام عن الفاتورة من خلال الموقع الالكتروني حيث بدا البحث من قبل المواطنين عن تلك الفاتورة حيث إنه سيتم سداد هذه الفاتورة من منافذ فوري وغيرهم من الطرق الأخرى، ومن خلال مقالنا سنتعرف على الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر فبراير 2024.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر فبراير 2024



يمكننا ان نقوم بالاستعلام عن الفاتورة من خلال القيام بالاتي:

الدخول على موقع شركة وي.

ثم يتم كتابة الرقم الخاص بالتليفون الأرضي بشكل صحيح.

إدخال كود المحافظة.

بعدها يتم الضغط على زي استعلام.



كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي



كما إنه بمكننا ان تقوم بالاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من خلال دخولك على الموقع الرسمي المتعلق بشركة الاتصالات المصرية، وكتابة التفاصيل الخاصة بتليفونك الأرضي والنقر على ر استعلام وتستطيع سداد الفاتورة عن طريق الطرق التالية وهي:

يتم من خلال الدخول على المحافظ الإلكترونية.

الصرف عبر منافذ فوري.

الصرف من خلال خدمة بي.

يتم من خلال ماكينات الصراف الآلي.

سداد الفاتورة من خلال موقع الشركة.

ما هي ارقام رقام الاستعلام عن فاتورة الخط الأرضي

حالة عدم توافر هواتف ذكية كما إنه يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من خلال الأرقام التالية:

يتم الاتصال على الرقم 19777 من أي خط أرضي أو هاتف محمول.

لا بد من اتباع كافة الارشادات الخاصة بالعميل بخدمة صوتية.

كما إنه يتم إدخال كود المحافظة والخط الأرضي الخاص بالمحافظة.

الاتصال على الخط الصوتي والتعرف على الفاتورة المستحقة للدفع.