عاجل: "بشرى سارة".. كوبونات رمضان بقيمة 250 جنيه من التموين لمساعدة المواطنين في الشهر الفضيل

أحمد جودة - القاهرة - "بشرى سارة".. كوبونات رمضان بقيمة 250 جنيه من التموين لمساعدة المواطنين في الشهر الفضيل

أطلقت الحكومة مبادرة كوبونات رمضان هذا العام وهي كوبونات بقيمة مالية يتم توزيعها مع التموين وسوف تبدأ في شهر مارس استعداد لرمضان حيث سوف يتم صرف هذه الكوبونات من خلال شراء سلع تموينية عند بدء الشهر وصرف التموين وذلك من أجل المواطنين كي يتمكنوا من شراء ما يحتاجونه وهذه الكوبونات موزعة على كافة المواطنين بقيمة 50 جنيه وحتى 250 جنيه.



كوبونات رمضان من التموين



إن الدكتور أحمد كمال المتحدث الرسمي لوزارة التموين صرح بأن وزير التموين الدكتور على مصيلحى قد عقد اجتماعا مع الموردين والمنتجين والاتحاد العام للغرف التجارية حيث أنه قد تم الاتفاق في هذا الاجتماع على إطلاق مبادرة أهلا رمضان وسوف يتم البدء فيها من 15 فبراير هذا الشهر الجاري وسوف تستمر طوال شهر رمضان حيث سوف يتم توفير السلع الأساسية لشهر رمضان بأسعار مخفضة وهذه المعارض سوف تكون منتشرة في كل محافظات مصر وسوف يكون في كل محافظة على الأقل ثلاث معارض رئيسية للتمكن من شراء السلع بكل سهولة وأكد بأن هذه المبادرة سوف تكون بإسم أهلا رمضان.



اعلان وزير التموين عن كوبونات رمضان



إن وزير التموين صرح بأن هذه السنة العاشرة والتي يتم فيها تنظيم معارض أهلا رمضان حيث أنه سوف يتم توزيع كوبونات من الشركة القابضة للصناعات الغذائية لكل فئات الفئات وهذه الكوبونات سوف تكون مختلفة تبدأ من 50 جنيه حتى 250 جنيه، باستخدام هذه الكوبونات الخاصة بالتموين ستتمكن من الحصول على سلع غذائية من معارض أهلا رمضان حيث ستجد الكثير من المنتجات مثل الزيت والأرز والسكر واللحوم والياميش رمضان الجميل والسوداني والتمر وغيرها ويُعتبر الأرز أحد أهم السلع الأساسية للمواطنين بالكامل خاصة في شهر رمضان المبارك لما له من طرق متعددة يعشقها الجميع لذلك يتجه الناس في هذا الشهر الكريم إلى شراء الأرز بكميات كبيرة لتلبية احتياجات الأسرة الغذائية.