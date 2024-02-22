نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضياء الكيكي: نقابة المهندسين انتهت من جميع التجهيزات استعدادا لاستقبال المهندسين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال المهندس ضياء الكيكي رئيس لجنة الانتخابات، وأمين نقابة مهندسين القاهرة، إن النقابة قد انتهت من جميع التجهيزات استعدادا لاستقبال المهندسين وتم عمل اللازم من تجهيز الخيام والبوابات بشكل يضمن سلاسة الدخول.

وتابع أنه تم عمل بنرات بها معلومات استرشادية لتسهيل العملية الانتخابية على المهندسين.

واستكمل أنه سيتم تسليم ورقتين للمهندس تخص الورقة الأولى مجلس النقابة الفرعية يتم فيها اختيار ٧ مهندسين وفقا للعدد المطلوب من كل تخصص ومن لهم حق الانتخاب هم جميع المهندسين من كافة الشعب السبعة (كهرباء -ميكانيكا- مدني - عمارة - غزل ونسيج - تعدين وبترول وكمياء ونووية) وذلك للمقيدين بنقابة القاهرة فقط.

أما الورقة الثانية فقد أشار الكيكي أنه يتم فيها اختيار عدد معين فوق السن وعدد معين تحت السن حسب الشعبة، وأنه يتم اختيار عدد خمسة فوق السن واثنان تحت السن بالشعب الكبيرة وهي (كهرباء ميكانيكا مدني عمارة).

أما الشعب الصغيرة فيتم اختيار ثلاثة فوق السن واثنين تحت السن وهي شعب (تعدين وبترول كيمياء ونووي غزل ونسيج).

هذا وتستعد نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة، علي قدم وساق لانطلاق انتخابات التجديد النصفي لعام 2024 لاستقبال أعضاء النقابة غدا الجمعة الموافق ٢٣ فبراير.

