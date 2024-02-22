متحدث الوزراء يكشف مزايا توقيع الصفقة الاستثمارية مع كيانات كبرى (فيديو)

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 22 فبراير 2024 10:32 مساءً - كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن مكاسب توقيع الصفقة الاستثمارية مع كيانات كبرى التي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء.

وقال "الحمصاني" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الخميس، إن هذه الصفقة تسهم في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بالإضافة إلى زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

شهادة للاقتصاد المصري

وأضاف أن الصفقة بمثابة شهادة للاقتصاد المصري وقدرته على تجاوز الأزمات، مشيرا إلى أن الصفقة ستكون داعمة للاقتصاد المصري وبداية لصفقات أخرى الفترات المقبلة.

وأشار إلى أن الصفقة ستساهم بقوة في توفير النقد الأجنبي، إلى جانب تحقيق مستهدفات الدولة في التنمية، مشيرا إلى أن الدولة تتحرك في أكثر من محور، والصفقة تأتي في إطار حرص الدولة على جذب العديد من الاستثمارات.

توفير مئات فرص العمل

وأكد متحدث مجلس الوزراء، أن الصفقة ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل، وستسهم في إحداث انتعاشة اقتصادية، بجانب مشاركة مختلف الشركات والمصانع المصرية في المشروعات المُنفذة، ومزايا متعددة للدولة المصرية.

نوه بـ أنها ستساهم أيضا في القضاء على السوق الموازية وتوفير النقد الأجنبي والقضاء على السوق السوداء، وضبط عمليات التضخم في ظل تقلب سعر الصرف.

استقرار سوق النقد الأجنبي

وأوضح أن الصفقة الكبرى، ستوفر سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة، ستسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الاقتصادي موضحا أن الحكومة لديها خطة للتحرك وتجاوز التحديات والتغلب على الأزمات الاقتصادية.

وشدد على أن الدولة تخوض عملية تنمية شاملة، لتوفير فرص العمل للآلاف من الشباب، مبينا أن الصفقة التي تم الإعلان عنها اليوم بمثابة شهادة بأن الاقتصاد المصري لديه فرص جذب كبيرة للاستثمار الأجنبي.