أحمد جودة - القاهرة - وظائف البريد المصري 2024.. فرصتك للعمل براتب 12 ألف جنيه شهريًا

يسر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن يعلن عن فتح باب التقديم على وظائف البريد المصري لعام 2024 يمكن للراغبين في الالتحاق بوظائف البريد التقديم عبر بوابة الوظائف الحكومية ابتداء من تاريخ 18 يناير 2024.

وظائف البريد المصري 2024



1. متصفح الإنترنت وادخل على بوابة الوظائف الحكومية.

2. اختر “الوظائف” من القائمة العلوية للصفحة.

3. ابحث واختر “وظائف الهيئة القومية للبريد”.

4. حدد الوظيفة التي ترغبها سواء كانت “محام ثالث” أو “مهندس تشغيل وسائل نقل” أو أي من الوظائف الأخرى المتاحة.

5. اطلع على الشروط والمتطلبات المطلوبة للتقديم على الوظيفة وتأكد من موافقتك.

6. قم بتسجيل البيانات المطلوبة.

7. قم برفع المستندات المطلوبة بصيغة jpg.

8. انقر على زر “تقديم” لإرسال طلبك.

9. احتفظ برقم التسجيل.



شروط التقديم لوظائف البريد المصري



1. الجنسية المصرية.

2. يجب ألا يتجاوز عمر المتقدم 30 عاما.

3. تقدير عام على الأقل بدرجة “جيد”.

4. المؤهل المطلوب للوظيفة التي يتقدم لها.

5. يجب ألا يكون قد صدر حكم بالسجن بحقه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يتم رد اعتباره.

6. ألا يكون قد تم فصله من الخدمة بحكم نهائي ويجب أن يكون قد مرت على القرار النهائي بفصله 4 سنوات على الأقل.

7. اجتياز الاختبارات والتدريبات والفحوصات الطبية وتحليل المخدرات المطلوبة.

8. دفع رسوم قدرها 26 جنيهًا عن طريق الإيداع في البنك الأهلي المصري أو بنك مصر أو بنك القاهرة.