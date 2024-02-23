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أحمد جودة - القاهرة - عااااجل| مجلس الوزراء يعلن وقف تخفيف احمال الكهرباء "تابع التفاصيل الكاملة"، تم الإعلان عن خبر مُبشر من مجلس الوزراء حيث تقرر وقف تخفيف أحمال الكهرباء، وهو قرار يأتي بعد صدور قرار سابق بتشغيل نظام تخفيف الأحمال على شركات الكهرباء. يتضمن هذا النظام فصل الكهرباء لفترة قصيرة خلال اليوم وفقًا لجدول محدد من الحكومة تم الإعلان عنه للمواطنين. اليوم، عُقد مجلس الوزراء اجتماعًا حيث تم التطرق إلى خطة وقف تخفيف الكهرباء، وتم ذكر العديد من القرارات المهمة في هذا السياق.

وتستعرض بوابة دوت الخليج الإلكترونية من خلال الفقرات التالية التفاصيل الكاملة عن خبر وقف تخفيف احمال الكهرباء خلال شهر رمضان المبارك.

مجلس الوزراء يزف بشري سارة للمواطنين ويعلن وقف تخفيف احمال الكهرباء اعرف جميع التفاصيل

تم إقامة اجتماع اليوم الخميس في مقر الوزارة وقاموا بالتحدث عن موضوع تخفيف الأحمال الخاصة بالكهرباء، وخرجوا من الاجتماع بقرار مذهل ومفرح للكثير من المواطنين، وهو وقف خطة تخفيف الأحمال أثناء شهر رمضان تسهيلا على جميع المواطنين في جمهورية مصر العربية، حيث عانى الكثير من المواطنين منذ منتصف العام الماضي من انقطاع الكهرباء بشكل مستمر.

ولكن ردت الحكومة على المواطنين أن في الفترة الأخيرة زادت الأحمال والاستهلاك من خلال المواطنين من الكهرباء، والكهرباء معتمدة اعتمادا كليا على الوقود المتواجد في مصر، وكانت مصر تعاني في الفترة الأخيرة من أزمة نقص الوقود، لذلك قررت وضع خطة في آخر العام الماضي تنظم انقطاع الكهرباء كي يقوم كافة الأشخاص بتنظيم حياتهم على هذا الجدول، ولكن بمناسبة قدوم الشهر الكريم تم إيقاف هذه الخطة.

أهم القرارات في اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الوزير مصطفى مدبولي

كما ذكرنا أنه تم عقد اجتماع مهم اليوم، وتم فيه أخذ الكثير من القرارات التي في مصلحة الدولة، ومن أبرز هذه القرارات وقف خطة تخفيف الأحمال خلال الشهر الكريم، ولكن سوف نذكر لكم قرارات أخرى اتخذتها الوزارة، وأهمها ما يأتي: