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أحمد جودة - القاهرة - أسعار تبدأ من 184 ألف جنية احجز وحدتك السكنية من وزارة الإسكان، ينتظر العديد من الأفراد بشغف إطلاق برنامج "سكن لكل المصريين 4"، الذي يُعتبر فرصة ذهبية للراغبين في امتلاك شقة بأسعار مقبولة ونظام تقسيط ميسر، خاصة في ظل ارتفاع أسعار العقارات بشكل ملحوظ.

يُعتبر هذا البرنامج، الذي أعدته وزارة الإسكان، كمنقذ للكثيرين بفضل شروط السداد الميسرة والأسعار التي تتناسب مع إمكانيات شرائح واسعة من المواطنين، مما أدى إلى زيادة الإقبال على هذه الفرصة.

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي

وبهدف تلبية هذا الطلب المتزايد أكدت مصادر موثوقة من وزارة الإسكان أن الإعلان عن موعد بدء حجز شقق الإسكان الاجتماعي لعام 2024 سيكون خلال النصف القادم من العام، مشيرة إلى أن هذه الفرصة محصورة للمواطنين المصريين، ويأتي هذا البرنامج مع دعم حكومي مهم يشمل تقديم الشقق بأسعار مدعومة ضمن خطة التمويل العقاري لتقديم حلول سكنية ميسرة تلائم الجميع.

الشقق المرتقب طرحها ستكون متوفرة في عدة مناطق حيوية من بينها العاصمة القاهرة والجيزة ومدينة السادس من أكتوبر، بالإضافة إلى عدة أقاليم أخرى، وستتنوع المساحات لتلبي احتياجات مختلف الأسر، بدءًا من شقق بمساحة 75 مترًا مربعًا تحتوي على غرفتي نوم وصالة، وصولًا إلى شقق أكبر حجمًا بمساحة 90 مترًا مربعًا مع ثلاث غرف نوم وصالة، وذلك لتوفير خيارات متعددة تناسب الاحتياجات المتنوعة.

أسعار شقق الإسكان الاجتماعي لعام 2024

تعلن مبادرة الإسكان الاجتماعي ضمن الإعلان الثامن عشر عن توافر شقق بأسعار تتفاوت ما بين 184،000 جنيه إلى 400،000 جنيه استنادًا إلى مساحة كل وحدة، ويمكن البدء بحجز هذه الوحدات عبر فروع البريد المصري أو من خلال الموقع الإلكتروني لصندوق دعم الإسكان الاجتماعي مباشرة بعد الإعلان عنها.

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

لكي تكون مؤهلًا للتقدم بطلب للحصول على إحدى هذه الشقق، هناك مجموعة من الضوابط الأساسية التي يجب مراعاتها:

المتقدمين يجب أن يكونوا حاملين للجنسية المصرية.

السن المطلوب للمتقدمين يجب أن يكون 21 عامًا فأكثر.

لا يجوز للمتقدم أن يكون قد استفاد من شقة ضمن مشاريع الإسكان الاجتماعي سابقًا.

يُطلب دفع مبلغ مقدم للشقة يتراوح بين 15،000 و22،000 جنيه حسب ما يحدده الإعلان.

الدخل الشهري للمتقدمين المتزوجين يجب أن يتراوح بين 6،000 و8،000 جنيه مصري.

طلبات الحجز يجب تقديمها إما في محافظة الإقامة أو محافظة العمل للمتقدم.

الأوراق المطلوبة لحجز شقق الإسكان الاجتماعي

للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي، يتوجب تجهيز المستندات التالية: