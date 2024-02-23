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أحمد جودة - القاهرة - تعرف على موعد صرف مرتبات ومعاشات مارس 2024.. احسب الزيادة الجديدة، في الفترة الأخيرة، زاد اهتمام المواطنين بتوقيت تحديث الرواتب والمعاشات لشهر مارس، وذلك بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عن زيادات مقدمة، خصوصًا مع اقتران هذا الإعلان بقرب حلول شهر رمضان المبارك، والذي يوافق يوم الإثنين 11 مارس.

موعد صرف مرتبات ومعاشات مارس 2024

كشف الرئيس السيسي عن رفع الحد الأدنى لأجور الموظفين في القطاع الحكومي بنسبة تصل إلى 50%، ليصبح الراتب الأدنى 6000 جنيه في الشهر، بالإضافة إلى زيادة إضافية تتراوح بين 1000 و1200 جنيه ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث أعلن أيضًا عن تحسين معاشات المتقاعدين بنسبة 15%، بميزانية تقدر بنحو 74 مليار جنيه لتشمل نحو 13 مليون مواطن، بالإضافة إلى زيادة في معاشات برنامجي تكافل وكرامة بنفس النسبة، بتكلفة إجمالية 41 مليار جنيه، ضمن الموازنة الجديدة للعام 2024/2025، وذلك بهدف رفع مستوى العيش.

موعد صرف معاشات مارس

يشار إلى أن معاشات المتقاعدين تُصرف بانتظام في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، ومن المقرر أن يتم إيداع معاش شهر مارس في الحسابات في الأول من الشهر، وذلك قبل بداية شهر رمضان بأيام معدودة، كما أنه لم تعلن وزارة المالية بعد عما إذا كانت رواتب شهر مارس ستصرف قبل شهر رمضان أو خلاله.

تأكيدات وزارة المالية

وفي إعلان رسمي سابق أفادت وزارة المالية بأنه تم تخصيص خمسة أيام لصرف أجور الموظفين في القطاع الحكومي، حيث سيبدأ صرف أجور مارس لعام 2024 المتضمنة للزيادات الجديدة في يوم الخميس الموافق 21 مارس 2024، وتأتي هذه الخطوة ضمن سعي الحكومة لتحسين دخل العاملين في القطاع العام والخاص على حد سواء، في محاولة لتخفيف العبء المالي عن المواطنين في وقت تعمل فيه الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سعي الحكومة لتحسين دخل العاملين في القطاع العام والخاص على حد سواء، في محاولة لتخفيف العبء المالي عن المواطنين في وقت تعمل فيه الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.