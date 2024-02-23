نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - الحكومة تحسم الأمر.. قرارات صارمة لتدمير السوق السوداء (اعرف سعر الدولار الرسمي الآن) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجل سعر الدولار في السوق السوداء بمحافظة الجيزة في تعاملات اليوم الجمعة 23 فبراير 2024، تراجعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري، ويأتي ذلك استمرارا لسلسلة الانخفاض الكبير عقب إعلان الحكومة الخميس، صفقة استثمارية تقدر بأكثر من 22 مليار دولار، وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن سعر الدولار اليوم بالبنوك العاملة في محافظة الجيزة، والبنك المركزي المصري، حسب آخر تحديثات للمواقع الرسمية للبنوك، والبنك المركزي المصري، فضلًا عن سعر الدولار اليوم في السوق السوداء، ومشاهدة حالة من انهياره ويعد ذلك بمثابة قنبلة موقوتة في وجه تجار العملة بعد الانخفاض والانهيار الكبير سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء بالجيزة

وسجل سعر الدولار في السوق السوداء بمحافظة الجيزة ما بين 49 و50 جنيهًا، وانخفاضه بشكل كبير وصاروخي من 60 و61 جنيهَا في تعاملات الخميس.

تفاصيل عن الصفقة

ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه، الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حاليًا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي تتم بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، لافتًا إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية تعمل الحكومة عليها حاليًا، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.

اجتماع الحكومة لشرح تفاصيل الصفقة

وأعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، توقيع الصفقة الاستثمارية الكبرى اليوم الجمعة، مؤكدًا أن التوقيع سيعقبه مؤتمر صحفي لشرح تفاصيل الصفقة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.

نسف سعر الدولار في السوق السوداء بمحافظة الجيزة

ويشهد سعر الدولار في السوق السوداء بمحافظة الجيزة، حالة من الارتباك الشديد والتخبط مع بدء علامات الانهيار الكبير في أسعار الدولار الأمريكي خلال الساعات الماضية بعد إعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عن صفقات مليارية، بالتزامن مع انتهاء اتفاق صندوق النقد الدولي، وزاد من انهيار السوق السوداء للدولار استعداد المركزي المصري لإجراءات حاسمة وعنيفة للقضاء على السوق الموازي للعملة.

انهيار السوق السوداء في محافظة الجيزة

وشهد سعر الدولار في السوق السوداء بمحافظة الجيزة، حالة من الانهيار بدأت في التداولات وسط رعب تجار العملة بسبب خسائرهم الفادحة بعد تخزين مبالغ ضخمة من الدولار على مدار الأسابيع الماضية أملا في ارتفاع أسعار الدولار وترقب تعويم الجنيه لكن إعلان مدبولي، انتهاء مفاوضات صندوق النقد الدولي وقرب صرف الشريحتين دون الحديث عن التعويم كان كلمة السر في صدمة قاسية لتجار العملة والمضاربين في الدولار مع عجزهم عن تصريف الدولار المخزن لديهم.

ومثل بيان الحكومة، الخميس، ضربة قاضية للسوق السوداء للدولار بعد الإعلان عن صفقات سيتم نشر تفاصيلها اليوم الجمعة لكن التسريبات تتحدث عن استثمارات استثنائية وضخمة تفوق 34 مليار دولار وعقب البيان انهار سعر الدولار في السوق السوداء وفقد أكثر من 10 جنيهات مرة واحدة مع توقعات باستمرار نزيف الدولار الموازي في ضربة مزدوجة قضت على أحلام تجار الأزمات.

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الجمعة 23-2-2024 في محافظة الجيزة

واستقر سعر الدولار اليوم في محافظة الجيزة مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 23 فبراير 2024، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبنوك يومي الجمعة والسبت، وحافظ سعر الدولار في محافظة القاهرة على آخر مستويات معلنة، وسجل سعر الدولار في البنك المركزي نحو 30.8272 جنيه للشراء و30.9586 للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس بمحافظة الجيزة

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بمحافظة الجيزة سجل اليوم الجمعة 23 فبراير 2024 في بنك قناة السويس، نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك المصرف المتحد بمحافظة الجيزة

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بمحافظة الجيزة حقق في بنك المصرف المتحد، اليوم الجمعة 23 فبراير 2024، نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية بمحافظة الجيزة

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بمحافظة الجيزة وصل في بنك الإسكندرية، اليوم الجمعة 23 فبراير 2024، نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري بمحافظة الجيزة

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بمحافظة الجيزة بلغ في البنك الأهلي المصري، اليوم الجمعة 23 فبراير 2024، نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر بمحافظة الجيزة

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بمحافظة الجيزة استقر في بنك مصر اليوم الجمعة 23 فبراير 2024، عند نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB بمحافظة الجيزة

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بمحافظة الجيزة حقق في البنك التجاري الدولي، اليوم الجمعة 23 فبراير 2024، نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي بمحافظة الجيزة

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بمحافظة الجيزة بلغ في البنك المصري الخليجي، اليوم الجمعة 23 فبراير 2024، نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار بنك HSBC بمحافظة الجيزة

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بمحافظة الجيزة استقر في بنك "HSBC"، اليوم الجمعة 23 فبراير 2024، نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم مصر في السوق السوداء.. الدولار وصل لكام؟.. سعر العملة الأمريكية في السوق السوداء بمحافظة الجيزة

ويسعي العديد من المهتمين بأسعار العملات والمستثمرين لمعرفة سعر الدولار اليوم في محافظة الجيزة بالسوق السوداء، ويشهد الدولار في الوقت الحالي وذلك بعدما سجل ما بين 49 و50 جنيهًا للشراء مقارنة بأسعار أمس، وجاء سعر الدولار في السوق السوداء وتم السعر على 49 جنيهًا، ومن المقرر أن ينخفض عن ذلك خلال الساعات القليلة المقبلة، كما يلي: