نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبير: صفقة الاستثمار المباشر ستوفر حصيلة دولارية لضبط السوق الموازية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

علق الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، على إعلان الحكومة عن موافقتها على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى.

وقال الدكتور عبد المنعم السيد، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، هناك شراكة استثمارية مع كيانات كبرى لإقامة مشروعات تنموية على الأرض المصرية سواء كانت سياحية أو تنموية، موضحا أن هناك استثمارات جديدة برؤوس أموال دولارية سيتم ضخها في شرايين الاقتصاد المصري.

تابع مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، هناك فوائد كثيرة لهذه الصفقة من بينها زيادة الحصيلة الدولارية مما يساهم في السيطرة على سوق الصرف داخل الدولة المصرية، بالإضافة إلى تقليل معدلات البطالة، موضحا أنه من المتوقع الإعلان عن 3 صفقات استثمارية، لافتا إلى أن سعر الدولار في السوق الموازية انخفض بشدة منذ الإعلان عن مواقفة الحكومة على أكبر صفقة استثمار مباشر.