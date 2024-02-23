نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة التعليم تعلن حظر استخدام الهواتف المحمولة داخل المدارس الحكومية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم عن قرار جديد صدر عن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

يتضمن هذا القرار إضافة قانون جديد إلى لائحة القوانين المتعلقة بالطلاب، وتم نشره في الكتاب الدوري رقم 8 لعام 2024.

يهدف هذا القانون إلى حظر استخدام الهواتف المحمولة خلال اليوم الدراسي في جميع المدارس. يهدف هذا القرار إلى تعزيز بيئة التعلم، وتحفيز التركيز والانتباه للمواد الدراسية.

يأتي هذا القرار كجزء من جهود الوزارة لتعزيز الانضباط والتركيز داخل الفصول الدراسية. من المتوقع أن يسهم هذا الحظر في تحسين أداء الطلاب ورفع مستوى التركيز والانتباه خلال الدروس الدراسية.

تم تضمين المادة رقم 21 في القرار الوزاري رقم 178 الذي صدر في عام 2023، والذي يلزم جميع الطلاب في التعليم ما قبل الجامعي بالالتزام بلائحة الانضباط. تنص المادة على حظر استخدام الهواتف المحمولة خلال اليوم الدراسي داخل الحرم المدرسي.

سيتم تطبيق هذا الحظر بصرامة وحزم ابتداءً من اليوم. تؤكد المادة أيضًا على ضرورة تنفيذ جميع الأحكام المتعلقة بالانضباط بكل حزم وصرامة، وعدم التهاون مع أي طالب يتجاوز هذا القانون.

توصيات رئاسة الجمهورية للجنة التنفيذية بوزارة التربية والتعليم تشمل عدة نقاط. أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توصيات هامة للوزارة، حيث أكد على أهمية تنفيذها وتوعية الطلاب بها.

تشمل هذه التوصيات بناء شخصية الإنسان المصري بشكل سليم، حيث يتم تخريج الطلاب من المدارس ملمين بالقانون وملتزمين به، ومدركين لحقوقهم وواجباتهم تجاه المجتمع. كما تهدف التوصيات إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال توفير تعليم يصنف عالميًا، وذلك برفع مستوى المعرفة والمهارات لدى الطلاب وتطوير المجتمع وتحقيق التقدم الشامل.

وتسعى أيضًا إلى تحسيأهمية الجودة في التعليم وتوحيد السياسات التعليمية، مما يضمن توفير بيئة تعليمية متميزة وفرص متساوية لجميع الطلاب دون تمييز أو تفرقة.

وتشمل التوصيات أيضًا تطوير المناهج وتحسين طرق التدريس وتقديم الدعم اللازم للمعلمين والمدرسين.