نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنص الوزارة.. تعرف علي تكاليف التصالح في مخالفات البناء علي الاراضي الزراعية في القري والمدن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه العديد من أصحاب المباني حاليًا للبحث عن تكاليف التصالح في حالة وجود مخالفات في بنائهم، وذلك بعد أن أصدر البرلمان اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون التصالح، والتي تهدف إلى المصالحة فيما يتعلق بمخالفات البناء، بهدف تحقيق النظام والاستقرار العمراني، وضمان السلامة الانشائية.

ومنح البرلمان إمكانية تقسيط قيمة التصالح على مدى خمس سنوات، بما في ذلك ثلاث سنوات دون فوائد، ويثار لدى الجميع الآن تساؤل حول رسوم مخالفات البناء في القرى والمدن.

تكاليف التصالح في مخالفات البناء:



يجب تقديم طلب التصالح في غضون ستة أشهر من تاريخ إعلان اللائحة. وتتم تحديد تكاليف التصالح على أساس قيمة المتر المربع في كل منطقة، مع مراعاة النقاط التالية:

لا يجب أن تقل تكاليف التصالح عن 50 جنيه للمتر المربع، ولا يجب أن تتجاوز 2500 جنيه.

يمكن تقسيط تكاليف التصالح على أقساط لمدة تصل إلى خمس سنوات، بفائدة 7% إذا تجاوزت مدة السداد ثلاث سنوات.

يتم منح خصم نسبته 25٪ من إجمالي رسوم التصالح في حالة التصالح الفوري.

يجب أخذ في الاعتبار أي مبالغ تم سدادها سابقًا في أي أحكام قضائية تتعلق بالمخالفة.

قانون التصالح في مخالفات البناء:



يحظر قانون التصالح دفع تكاليف التصالح في عدة حالات، وتشمل:

حظر التصالح في مخالفات إنشاء المقابر.

حظر التصالح في مخالفات السلامة الانشائية.

حظر التصالح في مخالفات حماية الآثار ونهر النيل.

رسوم التصالح في مخالفات البناء 2024:



يمكن للمواطنين دفع رسوم التصالح في مخالفات البناء وفقًا لما حدده مجلس النواب في اللائحة التنفيذية، والتي تشمل ما يلي:

تكون قيمة رسم الفحص 500 جنيه للمباني التي لا تتجاوز مساحتها 250 متر مربع في المدن، و125 جنيه للقرى.

تكون قيمة رسم الفحص 1000 جنيه للمباني التي تبدأ مساحتهامن 250 متر مربع في المدن، و250 جنيه للقرى.

تكون قيمة رسم الفحص 3000 جنيه للمباني التي تبدأ مساحتها من 1000 متر مربع في المدن، و2000 جنيه للقرى.

تكون قيمة رسم الفحص 4000 جنيه للمباني التي تبدأ مساحتها من 2000 متر مربع في المدن، و3500 جنيه للقرى.

أما بالنسبة للمباني التي تتجاوز مساحتها 4000 متر مربع، فتكون قيمة رسم الفحص 5000 جنيه في القرى والمدن على حد سواء.

التصالح علي مخالفات البناء عل الأراضي الزراعية

يتطلب التصالح في مخالفات البناء دفع تكاليف تصالح تعتمد على قيمة المتر المربع وفقًا للمنطقة، مع إمكانية تقسيط الدفعة على مدى خمس سنوات. يجب مراعاة الحظر على دفع تكاليف التصالح في بعض الحالات، وتخضع الرسوم المطلوبة للفحص لتصنيف المبنى ومساحته.