نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف معاشات شهر مارس بعد الزيادة 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في الآونة الأخيرة، أظهر اهتمام كبير من قبل الكثير من الأشخاص بمعرفة تفاصيل معاشات شهر مارس بعد الزيادة، ويستحق الذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أشار مؤخرًا إلى وجود زيادات في المعاشات، وتم تنفيذ تلك الزيادات بهدف تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

تأتي هذه الزيادات ضمن الخطة التي وضعتها الدولة لتحسين الحالة الاقتصادية في ظل التحديات التي تواجهها البلاد، بما في ذلك زيادة الأسعار.

وينتظر الجميع بفارغ الصبر صرف تلك الزيادات مع معاشات شهر مارس في عام 2024.

وفيما يلي نستعرض لكم تفاصيل تلك المعاشات:

الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن عن تنفيذ أكبر سلسلة اجتماعية بتكلفة تصل إلى 180 مليار جنيه مصري اعتبارًا من مارس 2024. ومن المقرر أن تشمل تلك الزيادة نحو 13 مليون مواطن مصري يستفيدون من المعاشات، وتبلغ تكلفتها نحو 74 مليار جنيه مصري.

ويجدر بالذكر أن تلك الزيادة تشمل أيضًا دعمًا بنسبة 15% لبرنامج تكافل وكرامة بتكلفة تصل إلى 5.5 مليار جنيه مصري، وبعد تنفيذ تلك الزيادات، ستصل الزيادة الكلية إلى 55% في العام.

وفيما يلي تفاصيل المعاشات الجديدة لشهر مارس 2024 بعد الزيادة: