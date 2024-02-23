نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صرف 10080 جنيه لهذه الفئات من أصحاب المعاشات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت هيئة التأمينات زيادة المعاشات بهدف توفير حياة أفضل للمستفيدين. وأعلنت الهيئة أن المعاشات سترتفع بنسبة 15%، وسيتم رفع الحد الأدنى للمعاشات بناءً على شكاوى المستفيدين بسبب ارتفاع أسعار المعيشة وعدم استقرارهم المالي. وتم اتخاذ هذه الخطوة لتلبية احتياجاتهم وتحسين وضعهم المادي.

من المتوقع أن تتم زيادة المعاشات في الأيام القادمة، وسيتم صرفها في شهر مارس قبل حلول شهر رمضان، بدلًا من الانتظار حتى بداية السنة المالية في يوليو، هذا سيمكن المستفيدين من شراء احتياجاتهم والسلع الرمضانية.

وبموجب الزيادة، سيصبح الحد الأدنى للتأمين 1495 جنيهًا، بينما سيحصل من يتقاضى 10080 جنيهًا على معاش قدره 11592 جنيهًا، وسيبدأ تطبيق الزيادة في الأول من مارس، وستكلف الهيئة نحو 66 مليار جنيه.

تهدف هذه الزيادة إلى تحسين ظروف المستفيدين ومساعدتهم في تخطي الصعوبات المالية، وتشمل الفئات المستحقة للزيادة المعاشات التي تعتمد عليها الأسر المحدودة الدخل والأرامل والمطلقات والمتقاعدين، وتأتي هذه الزيادة في ظل ارتفاع أسعار المعيشة في الفترة الأخيرة.

يمكن للمستفيدين الاطلاع على قيمة الزيادة الجديدة في المعاشات والحصول عليها من خلال الموقع الرسمي للتأمينات الاجتماعية، وستبدأ عملية صرفها في الشهر القادم.