ركوب مترو الأنفاق جميع الخطوط مجانا 100% لهؤلاء

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أحمد جودة - القاهرة - استخدام وسائل النقل العامة، مثل المترو، أصبح ضرورة حيوية للكثير من الأشخاص في حياتهم اليومية، وذلك يعود إلى ارتفاع تكاليف وسائل المواصلات البديلة.

يسعى الكثيرون للاستفادة من العروض والتخفيضات التي تقدمها الحكومة لتخفيف العبء المالي المرتبط بالتنقل، ومع ذلك، فإن هذه التخفيضات متاحة فقط لفئات معينة من الأفراد، مما يثير استفساراتهم حول متطلبات التأهل وشروط الاستفادة.

لتوضيح ذلك، قامت الحكومة بتحديد شروط محددة وخطوات للتسجيل التي سنتناولها بالتفصيل فيما يلي:

الفئات المعفية من تذاكر مترو الأنفاق لجميع الخطوط:



تتضمن الفئات المستحقة للاستفادة من التخفيضات التي تقدمها الحكومة المصرية لمترو الأنفاق مجموعة متنوعة من الأشخاص والفئات، وهم:

الأطفال الذين تجاوزوا سن الست سنوات والذين يعتبرون من المسافرين الدائمين على وسائل النقل العامة.

كبار السن الذين تجاوزوا سن الستة والستين عامًا والذين يعتمدون بشكل كبير على النقل العام للتنقل.

الأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة الذين يحتاجون إلى وسائل النقل العام للوصول إلى أماكنهم.

النساء الحوامل والطلاب الذين يعتمدون على المترو للوصول إلى المدرسة بشكل يومي.

طلاب المدارس والجامعات الذين يستخدمون وسائل النقل العامة للتنقل بين الفصول والمحاضرات.

المعلمون والمعلمات الذين يقدمون خدمات التعليم ويحتاجون إلى التنقل بشكل يومي.

الأشخاص ذوي الدخل المحدود الذين يجدون صعوبة في تحمل تكلفة تذاكر النقل.

العاملون في وظائف المترو والسكك الحديدية الذين يقدمون خدماتهم للمسافرين بشكل مستمر.

هذه هي الشروط المحددة التي يجب توفرها للاستفادة من تخفيضات تذاكر مترو الأنفاق في مصر، من خلال تلك الشروط، يمكن للأشخاص المستحقين الاستفادة من التخفيضات المقدمة والتقدم بطلب للحصول على تذاكر مجانية أو بتكلفة مخفضة لاستخدام وسائل النقل العامة.

من المهم أن يلتزم الأشخاص المستفيدين بالشروط المحددة وأن يقدموا المستندات اللازمة للتأهل للحصول على التخفيضات، قد تشمل هذه المستندات الهوية الشخصية، وثيقة تأكيد الإعاقة (إذا كانت هناك إعاقة)، شهادة مدرسية أو جامعية (في حالة الطلاب)، وثائق تثبت الدخل المحدود (في حالة الأشخاص ذوي الدخل المحدود).

بعد تحقق استيفاء الشروط وتقديم المستندات المطلوبة، يتم تسجيل الأشخاص المستفيدين ومنحهم تذاكر المترو بتخفيضاتها المختلفة وفقًا للفئة التي ينتمون إليها.