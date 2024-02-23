انت الأن تتابع خبر بعد غلق شارع يوسف عباس 30 يوما .. إليكم التحويلات المرورية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعلن الإدارة العامة لمرور القاهرة عن بدء تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بعدد من محطات المونوريل بشارع يوسف عباس بمدينة نصر، مما يستلزم إغلاق الشارع بشكل كلي وجزئي في الاتجاهين لمدة 30 يومًا من الساعة 12:05 صباحًا (ليلاً ونهارًا) حتى 15 مارس المقبل.

وحرصًا من الإدارة على تسيير حركة المرور بشكل سلس وفعّال، تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، بالإضافة إلى إجراء بعض التحويلات المرورية بعد غلق شارع يوسف عباس على النحو التالي:

تحويلات شارع يوسف عباس

1-القادم من طريق النصر اتجاه طريق العروبة من تقاطع شارع ابن فضلان حتى تقاطع شارع خضر التوني.

تحويل حركة المركبات القادمة من طريق النصر اتجاه طريق العروبة إلى شارع ابن فضلان، شارع عمارات التوفيقية، شارع خضر التوني، شارع يوسف عباس اتجاه طريق العروبة.

2- القادم من طريق النصر اتجاه طريق العروبة يمينًا إلى شارع ابن فضلان، شارع الطيران اتجاه العروبة.

3- القادم من طريق العروبة اتجاه طريق النصر من تقاطع شارع ابن فضلان حتى تقاطع شارع خضر التوني.

4- القادم من شارع عبد العزيز الشناوي اتجاه طريق النصر من تقاطع شارع السوق حتى تقاطع شارع المهندسين العسكريين.

تحويل حركة المركبات القادمة من شارع عبد العزيز الشناوي اتجاه طريق النصر يمينًا إلى شارع السوق، يسارًا خلف مدرسة الشهيد “رامى محمد الجنجيهى”، يسارًا شارع المهندسين العسكريين، يمينًا إلى شارع يوسف عباس اتجاه طريق النصر.

5- القادم من طريق النصر اتجاه شارع عبد العزيز الشناوي من تقاطع شارع السوق حتى تقاطع شارع المهندسين العسكريين.

إنشاء طريق بديل عن طريق إزالة الأرصفة الملاصقة لنادي الماسة ووحدة القوات الجوية.