انت الأن تتابع خبر هجهزي حالك يا هانم .. قطع المياه 10 ساعات عن هذه الأماكن في الجيزة والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى في محافظة الجيزة ،عبر بيان لها بشأن قطع المياه اليوم الجمعة 23 فبراير 2024 ، بسبب الأعمال التي يتم القيام بها في الفترة الحالية.
قطع المياه
- وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى في محافظة الجيزة ، عبر بيان لها على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك أن قطع المياه لمدة 10 ساعات، وذلك اعتبارا من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق 23/ 2/ 2024 وحتى الساعة الثامنة صباح يوم السبت الموافق 24/ 2 / 2024 بسبب أعمال ربط خط المياه الجديد قطر 900 مم مع الخط القائم داخل محطة طموه المرشحة بمنطقة أبو النمرس
أماكن قطع المياه
- وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحى الجيزة عن الأماكن التي سوف يتم فيها قطع المياه ، تتمثل في مركز ومدينة أبو النمرس، ترسا، نزلة الأشطر، منيل شيحة مطالبة جميع المقيمين في المحافظة والمستشفيات بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال المدّة المذكورة التي سوف يتم فيها قطع المياه التي سوف يتم إعادة ضخها مرة اخري بعد الانتهاء من أعمال الصبانة