انت الأن تتابع خبر هجهزي حالك يا هانم .. قطع المياه 10 ساعات عن هذه الأماكن في الجيزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى في محافظة الجيزة ،عبر بيان لها بشأن قطع المياه اليوم الجمعة 23 فبراير 2024 ، بسبب الأعمال التي يتم القيام بها في الفترة الحالية.

قطع المياه

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى في محافظة الجيزة ، عبر بيان لها على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك أن قطع المياه لمدة 10 ساعات، وذلك اعتبارا من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق 23/ 2/ 2024 وحتى الساعة الثامنة صباح يوم السبت الموافق 24/ 2 / 2024 بسبب أعمال ربط خط المياه الجديد قطر 900 مم مع الخط القائم داخل محطة طموه المرشحة بمنطقة أبو النمرس

أماكن قطع المياه