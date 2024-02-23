انت الأن تتابع خبر لمدة 6 أيام متواصلة .. قطع الكهرباء عن هذه الأماكن في الغربية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعاني عدد من الأماكن في محافظة الغربية من قطع الكهرباء غداً السبت 24 فبراير 2024 بسبب الأعمال التي تقوم بها شركة الكهرباء في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية والتي من بينها هذه المحافظة

موعد قطع الكهرباء

وأكدت رئاسة حى غرب المنصورة، برئاسة أحمد محمد عبد العظيم رئيس الحى في بيان لها على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه ستم قطع الكهرباءلمدة 5 ساعات من الساعة التاسعة صباحاً حتي الثانية ظهراً وذلك لمدة 6 أيام، ، للحفاظ على الخدمات المقدمة للمواطنين، لتقديم أفضل خدمة للمواطن في كافة أنحاء المحافظة، في إطار وخطة الشركة الموسعة خلال الشهر الميلادي الجاري كفاءة عدد من المناطق في الفترة الحالية.

أماكن قطع الكهرباء