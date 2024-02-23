انت الأن تتابع خبر لمدة 6 أيام متواصلة .. قطع الكهرباء عن هذه الأماكن في الغربية والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تعاني عدد من الأماكن في محافظة الغربية من قطع الكهرباء غداً السبت 24 فبراير 2024 بسبب الأعمال التي تقوم بها شركة الكهرباء في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية والتي من بينها هذه المحافظة
موعد قطع الكهرباء
- وأكدت رئاسة حى غرب المنصورة، برئاسة أحمد محمد عبد العظيم رئيس الحى في بيان لها على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه ستم قطع الكهرباءلمدة 5 ساعات من الساعة التاسعة صباحاً حتي الثانية ظهراً وذلك لمدة 6 أيام، ، للحفاظ على الخدمات المقدمة للمواطنين، لتقديم أفضل خدمة للمواطن في كافة أنحاء المحافظة، في إطار وخطة الشركة الموسعة خلال الشهر الميلادي الجاري كفاءة عدد من المناطق في الفترة الحالية.
أماكن قطع الكهرباء
- وأوضحت رئاسة حى غرب المنصورة، برئاسة أحمد محمد عبد العظيم رئيس الحى في بيانها، أن المناطق التي تشهدت قطع الكهرباء ، وفى يوم الاحد الموافق 25/2/2024 المناطق المتاثرة بأنقطاع التيار منطقة شارع السلخانة من الشيخ حسانين – شارع محمد فتحى – شارع الجلاء ( من بوابة الجلاء إلى ميدان مشعل ) – خلف مساكن الجلاء.
- وفى يوم الاثنين الموافق 26/2/2024 المناطق المتأثرة بأنقطاع التيار شارع محمد فتحى – سوق ستوتة – شارع السيد سليم من محمد فتحى – شارع الجلاء ( من بوابة الجلاء إلى ميدان مشعل ) – خلف مساكن الجلاء.
- وفى يوم الثلاثاء 27/2/2024 المناطق المتاثرة بأنقطاع التيار منطقة شارع سكة سندوب – ميدان الشيخ حسانين – شارع ستوتة من محمد فتحى – ( شارع منتصر – شارع البدالة – شارع الثانوية ) من الجلاء.
- وفى يوم الأربعاء الموافق 28/2/2024 المناطق المتأثرة بأنقطاع التيار منطقة شارع السلخانة – شارع السيد سليم من محمد فتحى – ( شارع منتصر – شارع البدالة – شارع الثانوية ) من الجلاء.
- وفى يوم الخميس الموافق 29/2/2024المناطق المتاثرة بأنقطاع التيار منطقة شارع سكة سندوب – ميدان مشعل – شارع الجلاء – ( شارع منتصر – شارع البدالة – شارع الثانوية ) من الجلاء، مطالبة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات ومكاتب البريد وجميع المصالح المتأثرة بالفصل، تدبير احتياجاتهم من الكهرباء خلال فترة الانقطاع