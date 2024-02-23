انت الأن تتابع خبر كم سعر الذهب اليوم الجمعة 23 فبراير 2024؟... انهيار عيار 21 بسبب الصفقة الكبري والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سعي العديد من المواطنين حو ل كم سعر الذهب اليوم؟ حيث تراجع الجمعة 23 فبراير 2024 في بداية تعاملات الصباح بمحلات الصاغة في ظل حالة الزيادة التي حدثت في تعاملات الأثنين الماضي، بالتزامن مع بنتائج اجتماع البنك المركزي والتي تم رفع سعر الفائدة بنسبة 2%.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

وتراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية في تعاملات اليوم الخميس 22 الشهر الميلادي الجديد في محلات الصاغة، بعدالإعلان عن الصفقة الكبري من قبل مجلس الوزراء والتي من المقرر عقد مؤتمر صحفي اليوم لللإعلان عن تفصيلها

كم سعر الذهب اليوم؟

بلغ سعر جرام عيار 14 في أسعار الذهب اليوم 2333 جنيه،

بلغ سعر جرام عيار 18 في أسعار الذهب اليوم 3000 جنيها

بلغ جرام عيار 21 في أسعار الذهب اليوم إلي 3500 جنيها

بلغ سعر جرام عيار 24 في أسعار الذهب اليوم 4000 جنيها

سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 23 فبراير 2024