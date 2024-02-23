شهر الفرحة رمضان 2024.. وفاء عامر تعلن عن شخصيتها عبر حسابها "إنستجرام" في مسلسل "جودر" بملابس بدوية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 23 فبراير 2024 11:30 صباحاً - قامت الفنانة وفاء عامر بنشر البوستر الدعائي لشخصيتها في مسلسل "جودر" وظهرت وهي ترتدي ملابس بدوية معلقة: "انتظروني في جودر".

وكشفت الفنانة وفاء عامر عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام لدورها في مسلسل جودر المقرر عرضه في السباق الرمضاني 2024.

المسلسل يضم عدد كبير من النخبه النجوم من الفن ومن و من أبرزهم: ياسر جلال ،ياسمين رئيس، وشيري عادل، ونور اللبنانية، وأحمد فتحي، وسامي مغاوري، ومحمد التاجي، من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.