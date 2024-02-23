إعلام إسرائيلي: صافرات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى إثر اشتباه تسلل مسيرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 23 فبراير 2024 11:30 صباحاً - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بدوي صفارات الإنذار في كريات شمونة ومستوطنات بالجليل الأعلى إثر اشتباه بتسلل مسيرة وإطلاق صواريخ، وفق ما نقلت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.