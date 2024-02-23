وفد حركة حماس ينهي مباحثاته في القاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 23 فبراير 2024 11:30 صباحاً - اختتم وفد قيادة حركة حماس برئاسة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة زيارته لمصر والتي استغرقت عدة أيام. وفق بيان صحفي صادر عن مكتب رئيس حركة حماس.

أجرى وفد الحركة عدة لقاءات رفيعة المستوى لبحث الأوضاع في قطاع غزة ووقف العدوان الغاشم على شعبنا وعودة النازحين إلى اماكن سكناهم والإغاثة والإيواء خاصة في شمال القطاع وسبل تحقيق ذلك، وتم التطرق إلى ملف تبادل الأسرى، وكذلك ما يخطط له الاحتلال في الأقصى في ظل قرار حكومة الاحتلال منع أهلنا في الضفة والداخل المحتل الصلاة في المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان الفضيل.