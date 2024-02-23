الأن.. تعرف على خطوات حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 + الأوراق المطلوبة.. إليكم التفاصيل!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - العديد من المواطنين يتساءلون عن موعد حجز شقق الاسكان الاجتماعي، علاوة على الشروط اللازمة للحجز، والتي يتوجب استيفائها للحصول على كراسة الشروط والحجز للوحدات السكنية التي توفرها الوزارة، لذا نسلط الضوء حول كافة التفاصيل التي تهم القارئ لاحقاً.
شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي عام 2024
ينطوي حجز الوحدات السكنية التابعة لوزارة الإسكان على مجموعة من الشروط، والني نستعرضها تفصيلاً فيما يلي:
- يجب ألا يكون حصل الشخص على أي دعم أخر من قبل جهات الدولة.
- يتوجب عدم تجاوز عمر الشخص عن خمسين عاماَ، والحد الأدنى لعمر المتقدم 21 عاماً.
- لابد ألا يكون المستفيد قد تقدم بطلب بمشاريع سكنية أخرى للحصول على وحدة.
- من الضروري عدم تخطي دخل المستفيد عن 6000 جنيه شهرياً.
- ينبغي سداد كافة الرسوم اللازمة، وذلك عبر أحد فروع بنك الإسكان لتأكيد جدية الحجز.
- يشترط أن يكون المقدم لطلب الحجز مصري الجنسية.
المستندات المطلوبة للحصول على شقق بنك التعمير والإسكان 2024
- صورة بطاقة التعريف الوطنية.
- إثبات للراتب بما يشمل موظفي القطاع الحكومي أو الخاص، مع إدراج مستند لصافي الدخل الشهري أو السنوي.
- توفير نسخة السجل التجاري، علاوة على تقديم نسخة البطاقة الضريبية حال وجودها.
- نسخة شهادة الزواج للأشخاص المتزوجين.
حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024
يمكن اتباع خطوات الحجز الآتية:
- اختيار الوحدة المراد حجزها.
- تعبئة البيانات المطلوبة.
- مراجعة الشروط والأحكام.
- تقديم الأوراق المطلوبة.
- الضغط على أيقونة “الطلب”.
- وأخيراً سوف يتلقى المستفيد رسالة تتضمن حالة الطلب.
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