فرجة كبيرة للموظفين.. مد سن المعاش وتحديد شروط التقاعد.. كل ما تريد معرفته عن قانون المعاشات الجديد

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - لا سيما حرص الدولة على تقديم الدعم بشكل مستمر حيث تم إدخال تعديلات متضمنة توفير الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين ومن بينها قانون المعاشات الجديد حيث تم تحديد الزيادة لمن هم في سن التقاعد بشكل تدريجي تبعا لما أكده وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب سولاف درويش، فقط أوضح بأن هذا القانون جاء للارتقاء والتطوير من إنتاجية بيئة العمل بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.

مد سن المعاش الجديد والهدف من الرفع

كما أوضح وكيل لجنة القوى العاملة ما نص عليه قانون المعاشات الجديد بأن سن التقاعد 62 لعام 2034 سوف يرفع خلال عام 2036 إلى 63 عاما إضافة إلى رفعه في عام 2038 إلى 64 عام، وذلك حتى الوصول إلى 65 عام في عام 2040.

هذا وقد أوضح هدف هذا الرفع الذي يكمن وراء استغلال كافة طاقات وخبرات الموظفين التي تتراكم لدعم العمل، إضافة إلى المد الذي يصب في مصلحة الجميع، ولكي تستفيد الدولة من خبرات الموظفين وفي مقابل ذلك يحصل العامل على العلاوة التدريجية لذلك.

شروط سن المعاش ضمن قانون التأمينات

في إطار ما أوضحه سولاف درويش فقد ذكر أن شروط قانون العمل تتضمن: