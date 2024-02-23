صناعة الشيوخ: الدولة المصرية تدعم الاقتصاد الوطني وتسعى لجذب استثمارات أجنبية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 23 فبراير 2024 05:26 مساءً - قال النائب تيسير مطر، رئيس حزب "إرادة جيل" ورئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ إن الدولة المصرية تسعى بكل جهودها من أجل دعم الاقتصاد الوطني، وجذب العديد من الاستثمارات الأجنبية، وتشجيع المستثمرين المحليين.

وأضاف أن إدارة الحكومة في ظل الأزمات الاقتصادية الحالية في العالم، ساهمت في التصدي لها من خلال برامج الحماية الاجتماعية للمواطن المصري.

ونوّه بأن الحوار الوطني المرتبط بالجزء الاقتصادي، ما هي إلا خطوات من أجل تحسين حياة المواطن المصري، مؤكدًا أن الدولة تسهم في تيسير الإجراءات على المستثمر الأجنبي من أجل توفير العملة الصعبة.

وأشار رئيس حزب "إرادة جيل"، إلى أنه على المواطن المصري، أن يتماسك ويتكاتف خلف الإدارة والقيادة المصرية، وعلى المستثمرين أن تبحث خارج الصندوق والدخول في مشروعات جديدة.

وتابع أن الأعباء المالية في العالم باتت تؤثر على الكثير من الدول، ولابد من إعادة النظر في المصانع المتوقفة والعمل على تشغيل عجلة الإنتاج، مطالبًا بضرورة اتخاذ الحكومة قرارات خاصة بالأولوية للاستيراد.