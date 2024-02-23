شهر الفرحة رمضان 2024... صدقي صخر طبيب نفسى في مسلسل "فراولة"

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 23 فبراير 2024 05:26 مساءً - يشارك الفنان صدقى صخر في مسلسل "فراولة" بطولة نيللي كريم والمقررعرضه في شهر رمضان المقبل 2024 على شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية .

ويجسد صدقي صخر شخصية طبيب نفسى خلال أحداث مسلسل فراولة، وكانت آخر أعمال الفنان صدقى صخرمسلسل "صوت وصورة" بطولة النجمة حنان مطاوع وشارك في العمل كلا من ونجلاء بدر، وليد فواز، عمرو وهبة، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، وأخرين ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.

أحداث مسلسل فراولة

تدور أحداث مسلسل فراولة في أطار (اجتماعى لايت) فيحكى المسلسل قصة فتاة تدعى فراولة ابنة لحارس عقار في الزمالك وقارئة فنجان محترفة تأخذ رحلتها منعطفا غير متوقع عندما تصبح مندوبة مبيعات في شركة عالمية متخصصة في بيع اكسسوارات تعد بجلب الطاقة الإيجابية، المال، السعادة، واستطاعت فراولة أن تستحوز على الشركة وتصبح المالكة لها وتقودها إلى نجاح كبير ليدها لتصبح خبيرة طاقة شهيرة لديها الملايين من المتابعين ولكن هل هي حقاُ غيرت حياة متابعيها أم هو وهم كبير يعيشوه جميعاً.

أبطال مسلسل فراولة

المسلسل بطولة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، جيلان علاء، تونى ماهر، حجاج عبد العظيم، دنيا سامى، وعدد من ضيوف الشرف ، وتأليف محمد سليمان عبد المالك،وإخراج محمد على ،إنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقى.