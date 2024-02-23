شقق الأحلام أقرب إليك.. خطوات حجز شقق بالتقسيط من بنك التعمير والإسكان 2024 وشروط التقديم

أحمد جودة - القاهرة - شقق الأحلام أقرب إليك.. خطوات حجز شقق بالتقسيط من بنك التعمير والإسكان 2024 و شروط التقديم

الكثير من المواطنين يبحثون خلال هذه الفترة عن شقق بالتقسيط من بنك التعمير، حيث إن وزارة التعمير وفرت شقق سكنية للمواطنين خاصة ببنك الاسكان والتعمير عبارة عن وحدات سكنية اسعارها مناسبة لمختلف فئات المجتمع جاهزة كليًا، وطرحت وزارة التعمير كراسة للتقديم بها كافة الشروط يجب ملئ هذه الكراسة لمن يرغب في التقديم على شقق بالتقسيط من بنك التعمير، ونوافيكم بمزيد من التفاصيل فتابعونا.

خطوات حجز شقق بالتقسيط من بنك التعمير



تم فتح باب التقديم على وحدات بنك التعمير منذ يوم 28 من شهر يناير 2024 ومازال التقديم مستمر حتى وقتنا هذا ويستمر باب التقديم مفتوحًا حتى يوم 29 من شهر فبراير 2024 الحالي وتتم عملية الحجز باتباع ما يلي:

التوجه إلى الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري عبر الانترنت من هنا .

قم بالضغط فوق مربع تسجيل الدخول.

من الصفحة الرسمية انقر فوق خانة تأكيد الحجز والتقديم.

من الصفحة الظاهرة انقر على ايقونة الحجز.

يتم توجيهك على الفور إلى صفحة الشقق والوحدات السكنية المتاحة اختر منها ما يناسبك.

بمجرد تحديد ما يناسبك انقر فوق تأكيد الحجز.

ثم قم بالضغط على طباعة حتى تتمكن من طباعة الورق الخاص بالتقديم على شقق بنك التعمير.





شروط التقديم على شقق بنك التعمير



كي يتم الموافقة على النموذج الذي قدمه الشخص يلزم أن يستوفي عدد من الشروط نحددها كما يلي:



أن يكون مقدم الطلب مصري الجنسية.

ان لا يكون عمر الشخص اقل من 21 عامًا ولا يتجاوز 50 عامًا.

أن لا يكون مسجل في وحدات سكنية اخرى.

أن لا يقل راتب الشخص الشهري عن الحد الأدنى الذي حددته هيئة التعمير.