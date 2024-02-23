نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأمين العام للمهندسين يدلي بصوته في انتخابات التجديد النصفي للنقابة.. ويتفقد سير العملية الانتخابية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شارك المهندس محمود عرفات– أمين عام نقابة المهندسين في انتخابات التجديد النصفى للنقابة، والتى تُعقد الآن باستاد القاهرة، حيث أدلى بصوته باللجنة رقم 54 هندسة كيميائية ونووية.



وعقب الإدلاء بصوته، تفقد "عرفات" سير العملية الانتخابية لنقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة، والاطمئنان على سير العملية التنظيمية للانتخابات وتذليل أي عقبات.



وأشاد "عرفات" في تصريحات صحفية، بالشكل التنظيمي الذي تتم به الانتخابات، وبالتزام المهندسين بالضوابط التنظيمية الخاصة بسير العملية الانتخابية، وهو ما يعكس الوجه الحضاري للمهندسين، وحرصهم على المشاركة الإيجابية في المشهد الانتخابي.



وأكد الأمين العام لنقابة المهندسين، انتظام عمل اللجان فى كافة النقابات الفرعية، والمتابعة المستمرة على مدار الساعة، للوقوف على كافة المستجدات للتعامل الفوري مع أى معوقات وتذليل أى عقبات.

ويتنافس بانتخابات التجديد النصفى لعضوية مجلس النقابة العامة، من خلال مقاعد مجالس الشعب الهندسية الكهربائية، والمدنية، والميكانيكية، والمعمارية، بواقع 5 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، والتعدين والبترول والفلزات، والكيميائية والنووية، وصناعة الغزل والنسيج والمنسوجات، بواقع 3 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، إجمالي أعداد مُرشحين 343 مهندسا، بالإضافة لانتخاب 7 أعضاء من الشُّعب المختلفة لكل مجلس نقابة فرعية.

وقد حظرت اللجنة العليا للانتخابات بالنقابة العامة للمهندسين، برئاسة الدكتور ياسر صقر، وجود أى دعاية انتخابية داخل لجان التصويت بانتخابات التجديد النصفى، المقرر لها يوم الجمعة المقبل، مشيرة إلى ضرورة إظهار كارنيه النقابة والرقم القومي أو جواز سفر ساري أو رخصة سلاح بها الرقم القومي أو بطاقة تحقيق الشخصية العسكرية أو رخصة قيادة بها الرقم القومي، عند التسجيل الإلكتروني لإثبات الحضور المهندسين الناخبين، وكذلك عند دخول اللجان الفرعية الانتخابية.

IMG-20240223-WA0065

IMG-20240223-WA0066