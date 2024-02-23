نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق خطة تخفيف الأحمال الكهربائية في مصر.. استمرار الانقطاع المؤقت وتأثيره خلال شهر رمضان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بالرغم من تنفيذ الحكومة لخطة تخفيف أحمال الكهرباء في يوليو 2023، نتيجة لارتفاع استهلاك الكهرباء بشكل كبير، وبدء قطع الكهرباء لفترات مؤقتة بين المناطق في القاهرة والمحافظات، أعلن مجلس الوزراء عن تعليق مؤقت لتنفيذ هذه الخطة اعتبارًا من مارس المقبل لمدة شهر، مع إصدار قرار جديد في هذا الشأن بعد انتهاء شهر رمضان المبارك.

فيما يتعلق بموعد انقطاع الكهرباء في مصر، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير على تعليق خطة تخفيف الأحمال الكهربائية خلال شهر رمضان، ما يعني استمرار الانقطاع المؤقت.

وكانت الشركة القابضة لكهرباء مصر قد أوضحت أن قطع الكهرباء تأتي ضمن جهود تخفيف الأحمال بشكل مؤقت حتى يعود الشبكة إلى ضغطها العادي.

من المتوقع أن يبدأ شهر رمضان في مصر فلكيًا في 11 مارس 2024، مع انتظار رؤية هلال شهر رمضان يوم 29 شعبان 1445، وسيتم الإعلان عن موعد شهر رمضان 2024 رسميًا من قبل دار الإفتاء المصرية.