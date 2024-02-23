وزارة الهجرة تجيب على استفسارات المصريين بالخارج بشأن شهادات الثانوية السودانية

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أحمد جودة - القاهرة - وزيرة الهجرة: تلبية احتياجات المصريين بالخارج تأتي في صدارة اهتماماتنا

السفيرة سها جندي توضح خطوات وطرق حصول الطلاب المصريين بالسودان على الثانوية العامة المصرية

أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن تلبية احتياجات والرد على استفسارات المصريين بالخارج يأتي على رأس أولويات استراتيجية وزارة الهجرة، وذلك برؤية شاملة تتضمن التنسيق الكامل مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة لتلبية لتلك الاحتياجات.

وأشارت وزيرة الهجرة، إلى أن هناك متابعة مستمرة على مدار الساعة للرد على الأسئلة والاستفسارات الواردة من المواطنين المصريين بالخارج، والاستجابة لأفكارهم ومقترحاتهم.

كما أكدت وزيرة الهجرة، أن الوزارة تلقت عددا من الردود على مجموعة من الاستفسارات المهمة سواء تلك الاستفسارات التي تلقتها خلال جولتها الخارجية أو عبر مبادرة "ساعة مع الوزيرة" أو الاستفسارات الواردة عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

وفي السياق ذاته، أشارت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، إلى أن الوزارة تلقت ردا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن طلب الالتماس المقدم من أسر مجموعة من الطلاب المصريين الذين سافروا إلى السودان للحصول على شهادة الثانوية العامة وعادوا إلى أرض الوطن بسبب اندلاع الأزمة هناك مما أدى إلى عدم تمكنهم من أداء امتحان الثانوية السودانية.

وأوضحت وزيرة الهجرة، أن رد وزارة التعليم تضمن أنه في حالة تقدم الطلاب لأداء امتحان شهادة الثانوية العامة بمصر، بنظام المناهج السودانية، لا بد من التوجه إلى السفارة السودانية بالقاهرة لدراسة طلبهم، وإفادتهم بالإجراءات والمستندات المطلوب في هذا الشأن، والتأكيد أن الوزارة ليست جهة اختصاص في هذا الشأن.

ونوهت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، بأن الرد تضمن أيضا أنه في حالة تقدم الطلاب لأداء امتحان شهادة الثانوية العامة المصرية بعد تأديتهم امتحانات الأعوام السابقة بنظام التعليم السوداني وفقا للمناهج السودانية، فعلى الطلاب التوجه إلى الإدارة العامة لامتحانات التابعة لوزارة التربية والتعليم (إدارة المعادلات الدراسية) لاتخاذ إجراءات معادلة الشهادات الحاصلين عليها، وذلك وفقا للقرار الوزاري رقم 139 بتاريخ 5 مايو 2013، والصادر بشأن مناظرة صفوف النقل في الدول العربية بصفوف النقل في مصر.

وقالت السفيرة سها جندي، إن وزارة التعليم، في ردها لوزارة الهجرة، بشأن التماس الطلاب، أكدت أنه في حالة تقدم الطلاب لأداء الامتحانات بشهادة الثانوية العامة المصرية بعد تأديتهم امتحانات الأعوام السابقة وفقا لنظام التعليم بمصر، فلا بد من التوجه إلى الإدارة التعليمية التابعين لها وذلك لاتخاذا اللازم.