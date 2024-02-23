نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس تركيا السابق يزور الجامع الأزهر اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام عبد الله غول، الرئيس التركي السابق بزيارة للجامع الأزهر الشريف، اليوم الجمعة، حيث اصطحبه الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، في جولة داخل أروقة الجامع الأزهر، شارحًا أهم محطاته التاريخية، وأنشطته العلمية المختلفة.

وعبر الرئيس عبد الله غول، عن سعادته بهذه الزيارة؛ مشيرًا إلى أنها المرة الأولى التي يزور فيها الجامع الأزهر الشريف، مشيدًا بدور الأزهر الرائد في خدمة المسلمين ودعم قضايا الأمة، ومنهجه الوسطي الذي يدعو إلى الحوار والتسامح والإخاء وقبول الآخر، والتصدي للأفكار المنحرفة والفكر المتطرف.