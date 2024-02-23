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حملة أمنية مكبرة في الإسكندرية تضبط 9 مراكز لعلاج الإدمان غير مرخصة

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احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 23 فبراير 2024 07:29 مساءً - قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالإشتراك مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية والجهات المختصة بحملة أمنية لضبط المراكز العلاجية غير المرخصة والتى تمارس أٌطر علاجية خاطئة بنطاق محافظة الإسكندرية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط عدد (9) مراكز لعلاج الإدمان بدون ترخيص كما تم ضبط (9 أشخاص من المشرفين على تلك المراكز "لعدد 5 منهم معلومات جنائية") وقد تبين وجود العديد من المخالفات أبرزها (عدم وجود ترخيص – عدم وجود موافقة من الجهات المختصة – مزاولة مهنة الطب البشرى بدون ترخيص – عدم إتباع سياسات مكافحة العدوى)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط المراكز العلاجية غير المرخصة.

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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