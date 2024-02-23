«جولدمان ساكس»: حجم الاستثمارات بين مصر والإمارات أكبر بكثير مما كان متوقعا ويعيد السيولة بسوق العملات الأجنبية خلال الأيام المقبلة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 23 فبراير 2024 07:29 مساءً - ذكر بنك جولدمان ساكس أن الصفقة المبرمة بين مصر والإمارات بشأن رأس الحكمة من شأنه اتاحة الفرصة أمام السوق المصرية لاستعادة السيولة في الاتجاهين في سوق العملات الأجنبية خلال الأيام المقبلة.

واضاف البنك - في تقرير له - أن حجم الاستثمارات بين الجانبين أكبر بكثير مما كان متوقعا، مشيرا إلى أن الصفقة كافية لتغطية فجوة التمويل في مصر على مدى السنوات الأربع المقبلة .

واضاف بنك جولدمان ساكس أن هذا الأمر من شأنه توفير تدفق العملات الأجنبية للبنك المركزي المصري وتحقيق سيولة كافية .. وتوقع التقرير حدوث انخفاض حاد في طلب المضاربة على العملات الأجنبية في السوق الموازية للاقتصاد المصري