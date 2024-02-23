رمضانا جانا وفرحنا به.. أماكن تواجد معارض أهلا رمضان في الإسكندرية.. منتشرة في الأماكن دي!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يتساءلون الكثيرين من المواطنين عن مكان معارض أهلا رمضان في اسكندرية حيث يتوفر به الكثير من السلع المدعمة خاصة أن المواطنين يعانون من ارتفاع الأسعار لكافة المنتجات والسلع الغذائية، لذلك توفر الدولة هذه المعارض لتقديم السلع بأسعار منخفضة عن المتوفرة في الأسواق وذلك بنسبة كبيرة كمساعدة للمواطنين للحصول على احتياجاتهم.

معارض أهلا رمضان في الإسكندرية

يتم التعاون كل عام بين كل من التجارة الداخلية والغرفة التجارية وأيضا وزارة التموين لإقامة معارض أهلا رمضان لكي تكون منتشرة بكافة أنحاء إسكندرية حيث تتوافر في هذه الأماكن:

تتواجد في مجمع الازاريطة في أرض الكوتة وبالتحديد في أرض المعارض.

أيضا يتواجد معرض أهلا رمضان في المول التجاري الذي يوجد بالمنطقة التي تحيط بحي محطة مصر.

كذلك يتواجد المعرض في مجمع وهدان وذلك لجميع القاطنين في منطقة حي وسط المنشية.

كما يوجد معرض في مجمع سيدي مسعود وهو لجميع القاطنين بمنطقة العامرية.

بجانب إلى معرض البيطاش الذي يوجد في منطقه العجمي.

السلع الغذائية في معرض أهلا رمضان في الإسكندرية

يتوافر في معرض أهلا رمضان العديد من السلع الغذائية التي تصل نسبة الخصم بها حتى 25%، ومن بين هذه السلع ياميش رمضان بكافة أنواعها وأيضا الأرز والزيت والسكر والمكرونة والعدس إضافة إلى الجبن والبيض وغيره من السلع الأخرى التي تعتبر من السلع الأساسية التي يحتاج إليها كل بيت مصري.