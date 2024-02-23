نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدكتور مصطفى مدكور يدلى بصوته فى انتخابات التجديد النصفي للمهندسين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حرص الدكتور مصطفى مدكور، على المشاركة بانتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين، بمقر اللجنة الفرعية بالقاهرة، والمنعقدة باستاد القاهرة.

يتمتع الدكتور مصطفى مدكور بأكثر من 35 عامًا من الخبرة في تصميم وإدارة وتنفيذ المشاريع الكهربائية والبنية التحتية الضخمة بجمهورية مصر العربية، وهو مؤسس ورئيس تنفيذي لمؤسسة رائدة في السوق في مشاريع الطاقة والبنية التحتية الجاهزة،

وكان يعمل لمدة 17 عامًا كرئيس لقسم الجهد العالي في أحد مكاتب الاستشارات الهندسية الأكثر شهرة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا،

ويحافظ على معرفة كبيرة بمحطات الطاقة والمحطات الفرعية والشبكات والطاقة المتجددة ومعالجة المياه ومعرفة هندسة البنية التحتية وسير العمل.

وتنافس بانتخابات التجديد النصفى لعضوية مجلس النقابة العامة، من خلال مقاعد مجالس الشعب الهندسية الكهربائية، والمدنية، والميكانيكية، والمعمارية، بواقع 5 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، والتعدين والبترول والفلزات، والكيميائية والنووية، وصناعة الغزل والنسيج والمنسوجات، بواقع 3 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، إجمالي أعداد مُرشحين 343 مهندسا، بالإضافة لانتخاب 7 أعضاء من الشُّعب المختلفة لكل مجلس نقابة فرعية.

وكانت حظرت اللجنة العليا للانتخابات بالنقابة العامة للمهندسين، برئاسة الدكتور ياسر صقر، وجود أى دعاية انتخابية داخل لجان التصويت بانتخابات التجديد النصفى، المقرر لها يوم الجمعة المقبل، مشيرة إلى ضرورة إظهار كارنيه النقابة والرقم القومي أو جواز سفر ساري أو رخصة سلاح بها الرقم القومي أو بطاقة تحقيق الشخصية العسكرية أو رخصة قيادة بها الرقم القومي، عند التسجيل الإلكتروني لإثبات الحضور المهندسين الناخبين، وكذلك عند دخول اللجان الفرعية الانتخابية.