نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غلق باب الاقتراع.. والبدء فى فرز أصوات انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

بدأت منذ قليل، أعمال فرز الأصوات في انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين، بعد غلق باب التصويت، في الساعة السابعة مساءً.



وكانت اللجان الانتخابية فتحت أبوابها للاقتراع فى تمام الساعة العاشرة صباحًا، تحت إشراف قضائي كامل.



وتُجرى الانتخابات على مقاعد مجالس الشُّعب الهندسية الكهربائية، والمدنية، والميكانيكية، والمعمارية: بواقع 5 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، ومجالس شعب التعدين والبترول والفلزات، والكيميائية والنووية، وصناعة الغزل والمنسوجات: بواقع 3 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، بالإضافة لانتخاب نصف أعضاء مجالس نقابات المهندسين الفرعية بكافة المحافظات ممن مضى على انتخابهم أربع سنوات.