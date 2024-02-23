هيئة المجتمعات العمرانية: مشروع "رأس الحكمة" يوفر 8 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 23 فبراير 2024 08:26 مساءً -

أكد الدكتور وليد عباس نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، أن صفقة الشراكة الاستثمارية الكبرى بين مصر وتحالف إماراتى، سيكون لها أثر ضخم الفترة المقبلة، موضحا أنه مشروع شراكة يحقق استدامة للدولة المصرية وينقسم لشقين 35 مليار دولار يضخوا على جزئين 15 مليار دولار، وخلال شهرين 20 مليار دولار.

وأوضح عباس خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، عبر قناة "DMC"، مع الإعلامية دينا عصمت، أن المشروع يوفر 8 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة طوال فترة المشروع، لافتا إلى ان هناك توافق مع أهلنا في المنطقة بتوفير أماكن بديلة أفل وتعويض مادي وعيني ببناء قرية بشكل راقي يسكنوا فيها خلال فترة قصيرة.

وأشار الدكتور وليد عباس، إلى أن "رأس الحكمة" مشروع ضخم عبارة عن مدينة، يكون باستدامة، واستراتيجية متكاملة لمدن تعمل طوال العام وليس فترة الصيف فقط، والتي تمثل نقلة كبيرة، مشددا على أن الصفقة متكاملة، مشروع سكني وخدمي وصناعي ومناطق سياحية ومنطقة مال وأعمال وميناء كبير، كما يوفر فرص عمل.