انت الأن تتابع خبر بخلاف الزيادة السنوية .. قرار رسمي قبل قليل بصرف هذه الأموال لأصحاب المعاشات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في خطوة إيجابية تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة لأعضاء المهن الطبية، وافق مجلس اتحاد المهن الطبية على مقترح مقدم من الدكتور محمد فريد حمدي، أمين عام نقابة الأطباء، بزيادة المعاشات لتصل إلى 1500 جنيه شهريًا. ويدخل القرار حيز التنفيذ بدءًا من صرفية شهر أغسطس 2024.

وتأتي هذه الزيادة بعد زيادة سابقة في شهر مايو الماضي، حيث تم رفع المعاشات من 1000 جنيه إلى 1350 جنيهًا. وتُعد هذه الزيادة خطوة هامة في سبيل دعم أعضاء المهن الطبية، خاصة كبار السن والمتقاعدين، وتخفيف الضغوط المالية عليهم.

وتشمل الزيادة أعضاء نقابات المهن الطبية الأربعة من أصحاب المعاشات: الأطباء البشريين، الصيادلة، أطباء الأسنان، والأطباء البيطريين. وتبلغ قيمة الزيادة 150 جنيهًا شهريًا، ليصبح إجمالي المعاش 1500 جنيه. وسيتم صرف الزيادة كل ثلاثة أشهر، أي 4500 جنيه كل ربع سنة.

وتعليقًا على القرار، أكد العديد من أعضاء المهن الطبية على أهميته في تحسين معيشتهم وشعورهم بالتقدير والدعم. كما أعربوا عن امتنانهم لمجلس اتحاد المهن الطبية على هذه الخطوة الإيجابية.

بلوغ سن الستين.

تقديم الأوراق التالية:

استمارة “أ.ن” من النقابة الخاصة بالعضو.

خطاب من أحد بنوك “مصر – الأهلى- الأسكندرية” بالموافقة على تحويل المعاش عليه (حساب جارى أو توفير).

صورة بطاقة الرقم القومى سارية.

يتقدم العضو بنفسه بملء طلب الحصول على المعاش أمام الموظف المختص بمقر الاتحاد 6 ش الحديقة جاردن سيتى- القاهرة.