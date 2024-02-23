انت الأن تتابع خبر أسعار عمرة الـ10 أيام الأخيرة من شعبان .. لن تتخيل بتبدأ من كام والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يشهد موسم عمرة شعبان – رمضان هذا العام إقبالاً كثيفاً من المواطنين المصريين، حيث أكد السيد حمزة عنبي، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، أن نسبة الإقبال على السفر للعمرة خلال الـ10 أيام الأخيرة من شهر شعبان الجاري جيدة للغاية، على الرغم من ارتفاع أسعار عمرة الـ10 أيام الأخيرة من شعبان

أسعار عمرة الـ10 أيام الأخيرة من شعبان

وأشار عنبي في تصريحات صحفيه له اليوم أسعار عمرة الـ10 أيام الأخيرة من شعبان تبدأ من 45 ألف جنيه للبرامج الاقتصادية التي تبلغ مدتها أسبوعين، بينما تبدأ برامج الـ5 نجوم من 70 ألف جنيه. وتوفر شركات السياحة باقات متنوعة تلبي احتياجات جميع المسافرين.

وأضاف عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة يواجه بعض المسافرين صعوبة في حجز رحلات الطيران خلال شهر رمضان المبارك، حيث تواجه شركات السياحة نقصًا في عدد الرحلات المتاحة. وتنتظر هذه الشركات قيام كل من شركة مصر للطيران وشركة الخطوط الجوية السعودية بتسيير رحلات طيران إضافية خلال رمضان لتلبية الطلب المتزايد.

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