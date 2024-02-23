انت الأن تتابع خبر فئات محرومة من معاشات مارس 2024 بالزيادة.. شوف أنت منهم ولا لا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فرحة عارمة عمت أصحاب المعاشات بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتبكير صرف الزيادة السنوية للمعاشات لتكون في مارس 2024 بدلاً من يوليو، لكن فرحتهم اصطدمت بواقع مؤلم ويريدون معرفة فئات محرومة من معاشات مارس 2024 بالزيادة، وذلك بعدما تفاجأ بعض أصحاب المعاشات بوقف صرف معاشاتهم عند ذهابهم لصرفها بالزيادة الجديدة.

فئات محرومة من معاشات مارس 2024 بالزيادة

وكشف قانون التأمينات والمعاشات الجديد عن فئات محرومة من معاشات مارس 2024 بالزيادة، وهي التي تكون في حالتين لوقف صرف المعاش، ومن أهمها الالتحاق بأي عمل والحصول منه على دخل صاف يساوي قيمة المعاش أو يزيد عليه.

وأيضاً الحالة الثانية تكون مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة أو متقطعة، وهي من الحالات التي تم الكشف عنها مؤخراً من خلال المسئولين.

الحصول على معاشات مارس 2024