انت الأن تتابع خبر فئات محرومة من معاشات مارس 2024 بالزيادة.. شوف أنت منهم ولا لا والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - فرحة عارمة عمت أصحاب المعاشات بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتبكير صرف الزيادة السنوية للمعاشات لتكون في مارس 2024 بدلاً من يوليو، لكن فرحتهم اصطدمت بواقع مؤلم ويريدون معرفة فئات محرومة من معاشات مارس 2024 بالزيادة، وذلك بعدما تفاجأ بعض أصحاب المعاشات بوقف صرف معاشاتهم عند ذهابهم لصرفها بالزيادة الجديدة.
فئات محرومة من معاشات مارس 2024 بالزيادة
- وكشف قانون التأمينات والمعاشات الجديد عن فئات محرومة من معاشات مارس 2024 بالزيادة، وهي التي تكون في حالتين لوقف صرف المعاش، ومن أهمها الالتحاق بأي عمل والحصول منه على دخل صاف يساوي قيمة المعاش أو يزيد عليه.
- وأيضاً الحالة الثانية تكون مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة أو متقطعة، وهي من الحالات التي تم الكشف عنها مؤخراً من خلال المسئولين.
الحصول على معاشات مارس 2024
- ويستحق المعاش حال بلوغ المؤمن عليه السن متى كانت مدة اشتراكه في التأمين 120 شهرا على الأقل، أو ثبوت عجز المؤمن عليه أو وفاته أثناء استمرار النشاط، مع ثبوت عجز المؤمن عليه او وفاته خلال سنة من تاريخ انتهاء نشاطه ولم يكن قد بلغ السن ومع عدم صرفه القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة.
- وفي حال توفي المؤمن عليه أو صاحب المعاش، كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي المعاش، ولهم أيضًا حق الحصول على زيادة المعاشات المقررة، وهم الأرملة والأرمل والابن والبنت والوالدان والإخوة والأخوات.
- وتستعد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لـ موعد صرف معاشات شهر مارس 2024 حيث ينتظر أصحاب المعاشات صرف الزيادة الجديدة مع بداية الشهر، وهي التي أقرها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي .
- ويجب على جميع أصحاب المعاشات التي تم وقف صرف معاشاتهم مراجعة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لمعرفة سبب وقف صرف معاشاتهم، وتقديم المستندات اللازمة لإعادة صرفها.