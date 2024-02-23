انت الأن تتابع خبر مشروع الصفقة الاستثمارية الكبرى.. مدبولي يبشر المصريين بمليارات الدولارات القادمة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن مشروع الصفقة الاستثمارية الكبرى مع شركة عالمية رائدة، وتهدف الصفقة إلى حل أزمة السيولة الدولارية، وتحقيق الاستقرار النقدي، وكبح جماح التضخم، وخلق فرص عمل جديدة، ووضع مصر على خريطة السياحة العالمية.

مشروع الصفقة الاستثمارية الكبرى