انت الأن تتابع خبر مشروع الصفقة الاستثمارية الكبرى.. مدبولي يبشر المصريين بمليارات الدولارات القادمة والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن مشروع الصفقة الاستثمارية الكبرى مع شركة عالمية رائدة، وتهدف الصفقة إلى حل أزمة السيولة الدولارية، وتحقيق الاستقرار النقدي، وكبح جماح التضخم، وخلق فرص عمل جديدة، ووضع مصر على خريطة السياحة العالمية.
مشروع الصفقة الاستثمارية الكبرى
- وأكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن مشروع الصفقة الاستثمارية الكبرى تُعدّ إنجازًا هامًا لمصر، حيث تُشكل حجم استثمارات ضخم من شأنه أن يُساهم في حل أزمة السيولة الدولارية التي تواجهها البلاد، وأوضح أن الصفقة ستُساهم أيضًا في تحقيق الاستقرار النقدي، وكبح جماح التضخم، وخلق ملايين من فرص العمل الجديدة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر.
- وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الصفقة تُعدّ خطوة مهمة لوضع مصر على خريطة السياحة العالمية، حيث أنها سوف تُساهم في جذب المزيد من السياح من جميع أنحاء العالم، وأوضح أن مصر حريصة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في مجال السياحة، لافتًا إلى أن مصر تمتلك مقومات سياحية فريدة من نوعها تُؤهلها لتصبح وجهة سياحية عالمية.
- واختتم رئيس الوزراء كلمته بالتأكيد على أن الصفقة تُعدّ إنجازًا هامًا لمصر، وأنها سوف تُساهم بشكل كبير في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. وأعرب عن ثقته بأن الصفقة ستُساهم في تحسين حياة المواطنين المصريين، وتحقيق مستقبل أفضل للجميع.