نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالإنفوجراف والفيديو.. التضامن الاجتماعي في أسبوع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قامت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة بعدد من الأنشطة والأحداث خلال الفترة من 16 فبراير إلى 22 فبراير 2024.

وتستعرض "دوت الخليج" تلك الأنشطة خلال التقرير التالي:-

الجمعة 16 فبراير:

شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في رعاية ماراثون "من مصر إلى غزة" الخيري تحت عنوان "تضامنا مع أهلنا في غزة" لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، بالشراكة مع مجلس القبائل والعائلات المصرية، وبحضور وزيري البيئة والشباب.

هذا وقام متطوعو الهلال الأحمر المصري على قدم وساق بمركز الإمداد الغذائي لتكثيف تجهيزات السلال الغذائية استعدادا لنقلها عبر الجسر البري الرابط بين مراكز الخدمات اللوجيستية وقطاع غزة.

واستمرار القوافل الطبية والتوعية بعنوان "أطفال اصحاء بالتعاون بين مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية ومؤسسة إبراهيم بدران، لتقديم الخدمات الطبية المختلفة لابناء مؤسسات دور رعاية الايتام.

السبت 17 فبراير:

وشاركت القباج في حفل توزيع جائزة مؤسسة مصر الخير لريادة العطاء الخيري لتكريم المؤسسات والجمعيات الأهلية

الفائزة لعام 2024 تحت عنوان "أهداف التنمية المستدامة".

وسلمت التضامن الاجتماعي 5 سيارات نقل المياه لشمال سيناء وسيارتين لجنوب سيناء، لتيسير توصيل المياه للتجمعات البدوية في نطاق الظهير الصحراوي، بتكلفة 42 مليون جنيه.

ووقع بنك ناصر الاجتماعي مذكرة تفاهم مع كلية الإعلام بجامعة القاهرة لرعاية مشروعات تخرج طلاب للعام الجامعي 2023-2024، تطبيقا لدور البنك في المسئولية المجتمعية، وأهمية الرسائل الإعلامية في التنمية.

الأحد 18 فبراير:

هذا وقامت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بصحبة وفد من أعضاء المجلس، بزيارة أحد المراكز العلاجية التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، تشيد بجهود الصندوق وتؤكد أن جهوده رائدة على مستوى الدول في العلاج والتأهيل.

وفي إطار اهتمام التضامن الاجتماعي ببرامج التمكين الاقتصادي للأولى بالرعاية، القباج شهدت توقيع 9 اتفاقيات تعاون مع منظمات أهلية بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدعم من الاتحاد الأوروبي.

الاثنين 19 فبراير:

وزارت وزيرة التضامن الاجتماعى محافظة أسيوط وتتفقد إنجازات منظمات المجتمع المدني في محافظتي أسيوط وسوهاج في مجالات المساواة بين الجنسين، والصحة الإنجابية، وتأهيل ذوي الإعاقة، والمشاركة المجتمعية ضمن مشروع " تكافؤ الفرص" بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

وبالتعاون مع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط في تمويل مشروعات تمكين قتصادي بقيمة 50 مليون جنيه، وأجهزة تعويضية لذوي الإعاقة بإجمالي 20 مليون جنيه، وتحمل المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين بالمدارس والجامعات بقيمة 10 مليون جنيه.

والتقت وزيرة التضامن الاجتماعي وزير التنمية الدولية الكندي وتستعرض جهود الدولة المصرية والدور المحوري للهلال الأحمر المصري فى الاستجابة لأزمة قطاع غزة.

هذا وقامت وزارة التضامن الاجتماعي من خلال عيادات "اسبقي بخطوة" بالقليوبية للصحة الإنجابية والكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم، بتقديم خدمات لإجمالي 290 سيدة في أولى أيامها بالشراكة مع الجمعية المصرية لسرطان عنق الرحم

وقامت وزارة التضامن الاجتماعي بحملة 1000 كم "إسبقى بخطوة" إلى القليوبية لفتح عيادات صحة انجابية والكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم، وتقدم خدمات لإجمالي 290 سيدة في أولى أيامها بالشراكة مع الجمعية المصرية لسرطان عنق الرحم.

الثلاثاء 20 فبراير:

ووقعت التضامن الاجتماعى عقد اسناد مع "مؤسسة الوداد الخيرية" لإدارة مشروع مركز الكفالة الوطنى بمحافظة الإسماعيلية لتقديم خدمات الرعاية البديلة بمحافظات وجه بحرى وإقليم القناة ومرسى مطروح.

وللأسبوع الرابع على التوالي، فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي يواصل حملاته إزاء موجه البرد، ويتعامل مع 3062 حالةا للكبار والصغار بلا ماوى على المستوى المركزى ومحافظات الجمهورية.

وأطلق المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية فعاليات الدورة المتخصصة في العلوم الطبية الشرعية والأدلة الجنائية لضباط الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية بالسعودية، خلال الفترة من 11 فبراير إلى 9 مايو تأكيدا على أهمية التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والأمنية.

وشيد القيادة العامة لشرطة دبي بتجربة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان في الدمج المجتمعي للمتعافين من تعاطى المخدرات وتصف تجربة الصندوق بأنها تجربة تجربة ملهمة على الصعيدين العربي والعالمي.

الأربعاء 21 فبراير:

وكرمت جامعة الدول العربية وزيرة التضامن الاجتماعي في اليوم العربي للاستدامة تقديرًا لجهودها في برامج التنمية المستدامة، وشبكات الأمان الاجتماعي، والتمكين الاقتصادي للأولى بالرعاية، ورئاستها للدورة 43 من مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب.

وبدء البرنامج القومى للحفاظ على كيان الاسرة المصرية مودة في تنفبذ سلسلة تدريبات بالتعاون مع برنامج اسرة الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية، وتدريب 336 شاب وفتاة على مستوى 4 محافظات.

ودرس برنامج تكافل وكرامة إضافة 40 ألف أسرة بمحافظة شمال سيناء بتكلفة 300 مليون جنيه سنويًا، ويكثف جهود تنقية البيانات للتحقق من استهداف الأسر الأولى بالرعاية.



الخميس 22 فبراير:

وافتتحت وزيرة التضامن الاجتماعى معرض «ديارنا للحرف اليدوية والتراثية» وزيرة التضامن الاجتماعي تفتتح الدورة الـ 66 لمعرض «ديارنا للحرف اليدوية والتراثية» بالشراكة مع بنك إسكندرية ومؤسسة ساويرس وبحضور وزيري البيئة والتنمية المحلية

وأعلن وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقدم 598 مرشحًا لإشراف حج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1445هـ-2024م.. وبدء الاختبارات التحريرية الإلكترونية.

وتعاونا مديرية التضامن الاجتماعى بالبحر الأحمر وجامعة عين شمس لتقديم خدمات متكاملة وتوزيع 5000 كرتونة مواد غذائية ومساعدات مالية لأهالى حلايب وشلاتين في اطار دعم الاسر الأولى بالرعاية.

وواصلت حملة هنوصلك فعاليتها على مستوى المحافظات بالشراكة مع مؤسسة صناع الحياة والهلال الأحمر المصرى، لتصل إلى 1217 حملة في 907 قرية في 23 محافظة وبمشاركة 194 مكتب تاهيل متنقل.

شاركت الدكتورة ميرفت صابرين مساعد وزير التضامن الاجتماعى لشبكات الحماية الاجتماعية عبر تقنية الفيديو كونفرانس بالاجتماع الأول لفريق عمل مجموعة العشرين لانشاء تحالف عالمى ضد الجوع والفقر.

وانطلاق القافلة السادسة لبرنامج بالوعى مصر بتتغير للافضل ببدائل العشوائيات بمنطقة ارض الخيالة، والقاقلة تتضمن عددا من الأنشطة الطبية والاجتماعية والتنموية لاهالى المنطقة.

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