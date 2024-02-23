نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 10 صور ترصد جانب من مشاركة مهندسي النقابات الفرعية بالمحافظات في انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهدت نقابات المهندسين الفرعية توافد المهندسين للتصويت في انتخابات التجديد النصفي لعام 2024، والتي تجرى في جميع محافظات مصر تحت إشراف قضائي كامل، وشهدت الانتخابات توافد المهندسين مع بدء الاقتراع وتزايدت أعداد الناخبين بعد أداء صلاة الجمعة.

ولم تشهد الانتخابات أية معوقات تذكر، ولم تسجل اللجنة العليا للانتخابات أية تجاوزات انتخابية حيث حرصت على المتابعة والتواصل المباشر مع اللجان الانتخابية الفرعية.

* مشاركة طارق النبراوي نقيب المهندسين

أدلى المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين، بصوته الانتخابي، بمقر انتخابات نقابة مهندسي القاهرة باستاد القاهرة، صباح اليوم.

ودعا "النبرواي" جموع مهندسي مصر للمشاركة في الانتخابات النقابية التي تُجرى اليوم بجميع المحافظات.

* مشاركة المهندس محمود عرفات- الأمين العام لنقابة المهندسين

شارك المهندس محمود عرفات– أمين عام نقابة المهندسين في انتخابات التجديد النصفى للنقابة، والتى تُعقد الآن باستاد القاهرة، حيث أدلى بصوته باللجنة رقم 54 هندسة كيميائية ونووية.

وعقب الإدلاء بصوته، تفقد "عرفات" سير العملية الانتخابية لنقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة، والاطمئنان على سير العملية التنظيمية للانتخابات وتذليل أي عقبات.



* مشاركة الدكتور مصطفى مدكور

حرص الدكتور مصطفى مدكور، على المشاركة بانتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين، بمقر اللجنة الفرعية بالقاهرة، والمنعقدة باستاد القاهرة.

يتمتع الدكتور مصطفى مدكور بأكثر من 35 عامًا من الخبرة في تصميم وإدارة وتنفيذ المشاريع الكهربائية والبنية التحتية الضخمة بجمهورية مصر العربية.

* مشاركة هانى ضاحى فى انتخابات نقابة المهندسين

أدلي المهندس هانى ضاحى، نقيب المهندسين السابق، وزير النقل الأسبق، بانتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة، ودعا للمشاركة بالتصويت فى الانتخابات.

وأكد ضاحى، فى تصريحات صحفية، على ضرورة مشاركة جموع المهندسين، قائلا: إن العزوف أو الكسل عن المشاركة فى الانتخابات يؤدي إلى نتائج غير منطقية، وبالتالى لا بد من مشاركة الجميع لانتخاب من يمثلوهم بشكل حقيقي، واختيار أفضل العناصر، مبديا تمنيه التفوق لجميع المرشحين بجميع القوائم بانتخابات التجديد النصفى.

* لجنة الانتخابات: أكتر من 1500 عضو صوتوا بالتجديد النصفى

قال المهندس ضياء الكيكي رئيس لجنة الانتخابات الفرعية بالقاهرة، وأمين نقابة مهندسين القاهرة، إن عدد الذين شاركوا بالتصويت فى انتخابات التجديد النصفي أكثر من 1500 مهندس، من إجمالي 230 ألف عضو لهم حق التصويت بالنقابة الفرعية، مشيرا إلى أن تلك هى النسب المعتادة فى التجديد النصفى خاصة الذي لا يتضمن الاقتراع على مقعد النقيب العام.

وأوضح الكيكى، فى تصريحات صحفية، أن انتخابات التجديد النصفى السابقة نسب المشاركة لم تختلف كثيرا عن هذه المرة، حيث يقدر الفرق بينهما حوالى من 10 إلى 15%، لافتا إلى أن اللجان بدأت فى استقبال الناخبين منذ العاشرة من صباح اليوم، وتسير عمليات التصويت بانتظام حتى الآن.

هذا وتنافس بانتخابات التجديد النصفى لعضوية مجلس النقابة العامة، من خلال مقاعد مجالس الشعب الهندسية الكهربائية، والمدنية، والميكانيكية، والمعمارية، بواقع 5 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، والتعدين والبترول والفلزات، والكيميائية والنووية، وصناعة الغزل والنسيج والمنسوجات، بواقع 3 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، إجمالي أعداد مُرشحين 343 مهندسا، بالإضافة لانتخاب 7 أعضاء من الشُّعب المختلفة لكل مجلس نقابة فرعية.

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