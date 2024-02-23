عاجل: أماكن معارض أهلًا رمضان 2024 بالإسكندرية توفر لك السلع الأساسية بأسعار مخفضة

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أحمد جودة - القاهرة - “وفر فلوسك في رمضان”.. أماكن معارض أهلاً رمضان 2024 بالإسكندرية توفر لك السلع الأساسية بأسعار مخفضة

لقد أعلنت وزارة التموين بالتعاون مع الغرفة التجارية عن تحضير أماكن معارض اهلا رمضان 2024 الاسكندرية التي قامت بالتحضير للمعارض في مناطق متفرقة داخل المدينة سنتعرف على كافة المعلومات في هذا المقال التالى.

تنظيم معارض اهلا رمضان 2024 الاسكندرية

يتم تنظيم فعاليات معرض أهلًا رمضان سنويًا بالتعاون مع الغرفة التجارية في المحافظة، والوزارات والمؤسسات والجهات الاقتصادية ذات الصلة وقد بدأ معرض أهلًا رمضان 2024 بهدف تحقيق شراكة كاملة مع الحكومة واستخدام كل الإمكانيات الممكنة لتجاوز الأزمة الاقتصادية الراهنة، وتهدف هذه المبادرة إلى توفير المواد الغذائية بأسعار منخفضة في جميع أنحاء مصر، ويتم تنظيم المعارض الرمضانية في كل محافظة حيث تتضمن معرضًا رئيسيًا في عاصمة المحافظة وثلاث معارض في كل مركز.

أماكن معارض أهلًا رمضان 2024 الإسكندرية



تم تنظيم فعاليات معارض أهلا رمضان في الاسكندرية في الأماكن التالية:



أرض المعارض مجمع الأزاريطة أرض كوتة.

في حي وسط محطة مصر المول التجاري.

في حي وسط مجمع وهدان بالمنشية.

مجمع البيطاش الاستهلاكي العجمي.

معرض أهلا رمضان في ميدان محمد نجيب بمنطقة سيدي بشر.

معرض أهلا رمضان في جوار ديوان عام محافظة الإسكندرية.



الأسعار فى أماكن معارض اهلا رمضان 2024 الاسكندرية



لقد جاءت أسعار السلع في معارض أهلا رمضان 2024 الاسكندرية اليوم كما يلي:

سعر شيكارة أرز 10 كيلو يكون 300 جنيه.

سعر كيلو السكر يكون 27 جنيهًا.

سعر زجاجة الزيت 700 مل يكون 55 جنيها.

سعر زجاجة زيت لتر يكون 75 جنيها.

سعر الجبنة (عبور لاند) نحو 31 جنيه للعلبة وزن نصف كيلو.

سعر العدس الأصفر نحو 39.50 جنيه للكيلو.

سعر اللحوم نحو 220 جنيه للكيلو.

سعر الفراخ المجمدة تتراوح أسعارها نحو 105 جنيه.

سعر الفول المستورد نحو 20 جنيه للكيلو